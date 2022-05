Rinya Menti Alkotók Tárlata címmel nyílt kiállítás a Kulturális és Sportközpontban, ami azért is volt különleges élmény a Rinya mentén élő festők számára, mert a nehéz idők után végre ismét bemutathatták alkotásaikat egymásnak. – Eddig a parkok és virágok városaként említették Nagyatádot – mondta Pünkösd Márton, a központ igazgatója. – Mára pedig a megújulás városának titulálják. Jó volna, ha még egy jelzővel illetnék, mégpedig, ha úgy is neveznék, mint a művészetek városa. A húsz festő útkeresésének közös állomása a most megnyílt kiállítás.