Az Anconai szerelmesek a Balatonon című előadást szombaton este mutatják majd be Somogyváron. Szabolcsi János, a Roxínház egyik alapítója elmondta, a társulatnak utoljára 13 évvel ezelőtt volt premierje a Kupavár Nemzeti Emlékhely szabadtéri színpadán. Szabolcsi János hozzátette, nem volt egyszerű az elmúlt néhány hét, mert a próbák mellett fellépései is voltak a társulatnak. – Nem várt nagy sikerrel játsszuk a mai napig is az Anconai szerelemeseket és műsoron is marad, ezért abban bízunk, hogy a sírós-nevetős folytatás is lenyűgözi majd a közönséget – mondta Szabolcsi János.