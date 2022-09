Borhi Zsombor Kaposvári alpolgármestere arról beszélt: a zene átszövi az emberek életét. Amikor öröm vagy bánat ér bennünket, a zene átsegít ezeken. Az örömöt segít megélni, a bánatot pedig oldja. S a zene olyan helyzetekben is segít, amelyekre már nincsenek szavak. A rendezvény címére utalva az alpolgármester azt kívánta: muzsikáljon Kaposvár mindennap.

– A zene közösségeket épít azáltal, hogy összehozza az embereket – hangsúlyozta. – Abban bízom, hogy ezek a közösségek megismertetik azokkal is a zenét, akiknek ez eddig kimaradt az életéből.

Fotós: Muzslay P.

Bár az időjárás átírta a programot, a szervezők gyorsan reagáltak , s a pénteki világnap alkalmából megtartott ünnepség kiemelkedő sikerrel zárult. Erdő, erdő, erdő című dalt énekelték először a gyermekek, összesen három művet adtak elő az Agóra hangversenytermében. Hat iskolából több mint háromszázan érkeztek. A kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola kis és nagy kórusán kívül a Munkácsy Mihály Gimnázium, a Katolikus Gimnázium, a Gárdonyi Géza Tagiskola valamint Toldi Lakótelepi Tagiskola, illetve a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei szerepeltek. A Somogy Zenekar gondoskodott a talpalávalóról, s zárásként – Turi Endre vezetésével az Együd Árpád Művészeti Iskola növendékei – rögtönzött táncházba hívták az ünneplőket. A szülők és érdeklődők fotók sokaságán örökítették meg az örömteli pillanatokat.

– Látványos volt a mai világnapi ünnepség – mondta a 15 éves Sábián Nesztor. – Két éve tanulok énekelni, különösen közel áll hozzám a musical és az operett. Az utóbbi időben több versenyen is indultam, legutóbb aranyminősítést és a diákzsűri különdíját kaptam meg.

A kaposvári Fehér Gábor tízéves leányuk fuvolára iratkozott be, s az édesapa szerint több ok miatt is érdemes zenét tanulni. Új tudást szereznek a gyermekek, ami a fejlődésüket szolgálja, s ugyanakkor a zeneiskolai tanulmányuk során számos élménnyel, ismerettel gyarapodnak.

A kaposvári utcák is zenétől voltak hangosak pénteken, délután a Nagyboldogasszony Iskolaközpont fúvószenekara muzsikált a Kossuth téren. De több iskolás is hangszert ragadott a zene világnapján és muzsika hangjával töltötték meg az utcákat.