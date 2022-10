Varjas Tamás augusztus közepén lett a szennai intézmény főállású vezetője. Az előző tanévben megbízott igazgatóként egyengette az iskola útját. Lapunknak elmondta, szigorodtak a szabályok, a korábbi intézményvezetőnek nincs művészeti végzettsége, ezért nem tölthette be az igazgatói posztot.

– Kapott az intézmény egy miniszteri határozatot, hogy csak megfelelő végzettséggel lehet irányítani az iskolát, különben megszűnik az intézmény. Ezt senki sem akarta, ezért döntöttem úgy, és bátorítottak is a kollégáim, hogy megpályázom az igazgatói állást – mondta Varjas Tamás. – Az elmúlt tanévben megbízott vezetőként sokat tanultam a korábbi vezetőtől és a többi oktató is segített, hogy megálljam a helyem. Örülök, hogy most már igazgatóként is hozzájárulhatok ahhoz, hogy továbbfejlődjön a művészeti oktatás – tette hozzá a Zselic AMI igazgatója.

Varjas Tamás a Magyar Táncművészeti Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Pedagógusképző Központtal is kiváló kapcsolatot alakított ki. Azért is kereste meg az intézményeket, hogy minél több hallgató tölthesse gyakorlati idejét a szennai intézményben. – Sajnos egyre kevesebb a művészeti oktató. Nincs utánpótlás, ezért fontos az, hogy minél több fiatalt – lehetőleg somogyit – csábítsunk az intézményünkbe – hangsúlyozta Varjas Tamás. – Muszáj gondolnunk a jövőre, mert tánc- és zenepedagógusból is hiány van. Nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet találni szakembert. A terveim között szerepel az is, hogy minden tánccsoportban legyen itt egy férfi és egy női oktató. Ez minőségben nagyon sokat hozzá tudna tenni a munkához – mondta az igazgató.

A Zselic AMI hat telephelyen oktatja a fiatalokat. Összesen 381 diákot képeznek Szennában, Kaposváron, Somogyváron, Kaposfőn, és az idei évtől már Mezőcsokonyán is. Ez utóbbi településen Varjas Tamás tanítja táncolni a gyerekeket. Az igazgató arról is beszélt: minden pályázati lehetőséget megragadnak, hogy fejleszteni tudják az eszközöket és a ruhatárat. A normatív támogatásból és a térítési díjakból más kiadásokat kell finanszírozniuk.