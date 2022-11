Négy nap, tíz film, kedvezményes árú mozijeggyel. Ezt kínálták a kaposvári Kultik Moziban a Mozik Őszi fesztiválja keretében. A csütörtöktől-vasárnapig tartó akcióban az eredeti ár helyett csupán 1200 forintért lehetett megtekinteni egyebek között a Black Adam, a Démoni fény, a Halloween véget ér című filmeket.

- Az utóbbi három-négy hét premierfilmjeit tűztük műsorra. Most volt halloween, a horrorfilmek népszerűek voltak ebben az időszakban, de nagy sikernek örvend a Beugró a paradicsomba című romantikus film is. Gondoltunk a gyerekekre is: nekik a Pil, a neveletlen királylány, és a Tad című gyermekfilmekkel kedveskedünk – mondta Simon-Horváth Szilvia, a Kultik Mozihálózat marketingvezetője. A felsorolt filmeken kívül a kedvezményes jeggyel Az iker, a Mosolyogj!, és a Krokodili is megtekinthető volt.

- Érezhetően sokkal felkapottabb a mozizás minden hasonló esemény kapcsán, a megszokottnál jóval többen jöttek el a kedvezményes jegyek miatt – mondta a marketing igazgató, aki azt is elárulta: hasonló akció jövőre várható. Évente két-három alkalommal rendeznek kedvezményes mozizást.