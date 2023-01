A díjat a múzeum néhány évvel ezelőtt alapította azért, hogy jutalmazza azt, aki munkájával sokat tett az intézményért. A Pro Museo-díjról, a korábbi évekhez hasonlóan, most is szavazással döntöttek. Matucza Ferenc, vagy ahogyan a munkatársai becézik a Mester, a szavazatok több mint felét, összesen 29 voksot kapott. A méltatásban elhangzott, a grafikus szakember több mint negyven éve dolgozik a múzeumban. A nevéhez fűződik a múzeum külső megjelenése és a kiállítások arculati tervezése is. Matucza Ferenc az elmúlt négy évtizedben több mint 250 kiállítást rendezett be és mintegy 150 kiadványt szerkesztett, állított össze.

A kiállítástervező a díjátadó után elmondta, megtisztelőnek érzi, hogy kollégái – akik közül többen is a barátai – elismerték a munkáját. A negyven év alatt sokakat megtanított a múzeumi szakmára és ő is sokat tanult a fiataloktól – tette hozzá.