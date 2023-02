Művészeti napokat tartottak a kaposvári Szántó utcai tagóvodában. Kiállításmegnyitó, kézműves foglalkozás, mesenap, zenés színház várta a kicsiket egy héten keresztül. A korábban Kincses Kultúróvoda címet elnyerő intézményben lapunknak elmondták: nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek olyan élményekkel gyarapodjanak, amelyek érzelmi életüket gazdagabbá teszik.

Babák, mackók, alvókák és különféle kisállatok népesítették be a kaposvári Szántó ovi előterét az elmúlt napokban. A népszerű horgolási technikával készült amigurumi figurákat az intézmény egykori óvónője, Takács Ilona mutatta be a gyerekeknek, akik a kiállításmegnyitó után ki is próbálhatták a figurák elkészítését, megismerkedhettek a fonalban rejlő lehetőségekkel a nyugdíjas óvónő irányítása mellett. Az alkotó lapunknak elmondta: nem először jön, s szívesen jár vissza egykori munkahelyére. Elmondta azt is: bárhol mutatta be eddig munkáit, a kisgyerekek mindig hatalmas érdeklődéssel fogadták.

A kézműves nap után mesenappal folytatódott a művészeti hét, az óvónők egy bábelőadással készültek, amelyet a kicsik izgatottan vártak. Figura Ede interaktív zenés színháza iránt is hasonlóan nagy volt az érdeklődés, s néhány gyerek még a hangszereket is kipróbálta, és jelmezekbe is belebújtak.

A kaposvári óvodában többéves hagyománya van már a művészeti találkozóknak, amelyeken többnyire az intézményhez valamilyen formában kötődő alkotók mutatkoznak be, és igyekeznek gazdagítani a gyerekek érzelemvilágát a művészetek eszközeivel.