Olyanok is szívesen jelentkeznek a Balaton Táncegyüttesbe, akik a környékre költöznek, és korábban máshol táncoltak. Ez köszönhető a jó marketingnek és annak, hogy jó a táncegyüttes híre. Ami annak is köszönhető, hogy nemcsak idehaza, de külföldön is sikereket érnek el a siófoki táncosok. Tavaly Olaszországban és Franciaországban is megmutatták a tudásukat, hatalmas sikereket aratva. Idén pedig a Balaton Táncegyüttes fennállásának 60. évfordulóját ünneplik, s emiatt a szokottnál is sűrűbb lesz a 2023-as programnaptár.

Húsz páros A Balaton Táncegyüttes tánckara jelenleg 48 tagot számlál, vagyis húsz párral tudnak fellépni. A Balatont művészeti vezetőként négy éve igazgatja Fodor Janka és Csuti Péter. Fodor Janka a Szakajtó táncegyüttesből került fel 2000-ben a Balaton Táncegyüttesbe, ő volt a legfiatalabb akkoriban. Csuti Péter is hasonlóan fiatalon került a felnőttek közé, ő tíz éve táncol a „nagy együttesben”. A Balaton Néptánc Egyesület elnöki tisztét pedig immár második ciklusban tölti be Tamás Lóránt.



Edzőtáboroznak

– Edzőtáborban készülünk fel a jubileumi műsorra, a régi koreográfiákat szeretnénk felújítani, régi táncosokkal felvenni a kapcsolatot – mondta el lapunknak Fodor Janka.

– Több műsort szeretnénk bemutatni – tette hozzá Csuti Péter. Készülnek riportfilmmel is, amely egykori tagok és alapítók interjúin keresztül mutatja be az együttes múltját, s elkezdtek egy videósorozatot is a közösségi oldalukon. A Múltkor-sorozatban az elmúlt hatvan év emlékezetes koreográfiáit elevenítik fel havonta.