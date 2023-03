A Bábművészeti Világtalálkozó egyik meghatározó helyszíne lesz a kaposvári BábSzínTér. – A Magyar Bábművészek Országos Szövetsége, a hazai bábművészeti szakma és országban működő 13 vidéki bábszínház közös összefogásával állítottuk össze a világtalálkozó programját azzal a céllal, hogy a szakmában dolgozó hazai és nemzetközileg is elismert társulatok és független alkotóközösségek abban mindannyian részt vegyenek, hisz a színházi világ most az elkövetkezendő hónapokban Magyarországra fókuszál – mondta Pályi János, a BábSzínTér művészeti vezetője. – Szeretnénk megmutatni a közönségnek a műfaj sokszínűségét, a minden korosztályhoz szólni tudó, értéket teremtő és hagyományokat átörökítő képességét, hogy a bábszínház egy rendkívül színes, izgalmas és sokrétű műfaj, ami korosztálytól függetlenül képes mindenkinek élményt szerezni.

A kaposvári programok első eseménye a nemzetközi bábművészetre irányítja a figyelmet. Négy előadással indiai, indonéz és kínai bábművészek az árnyjáték, a wayang bábok és a kínai kultúra hagyományaira épülő kesztyűs bábjáték világát tárják fel az érdeklődők előtt. A fesztivál szervezői fontosnak tartották, hogy a bábszínészképzésben részesülő hallgatók is bemutatkozási lehetőséget kapjanak a világtalálkozón, így Kaposváron a Marosvásárhely Művészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be.

Utcaszínház zsonglőrökkel, zenészekkel

Utcaszínházi hangulatot ígérnek a Vaszary parkba, ahol egymást inspirálva szórakoztatják a közönséget bábosok, muzsikusok, artisták, zsonglőrök, óriásbábosok. A tér egy óriás szabadtéri színházzá alakul át, amit egy látványos installáció is kiegészít, ami egyaránt működik majd kiállító-, hírfelületként, és fényszínház helyszínéül is. A világtalálkozó programjai a Rippl-Rónai Fesztivál, a Szent Iván-éj, illetve a Múzeumok éjszakája eseményeihez is kapcsolódnak.