Bepakoltak a színpadra, behangolták a hangszereket, majd a húrok közé csaptak a fellépők szombaton Balatonbogláron. Mindenkinek 15 perce volt arra, hogy megmutassa nem hiába érkezett a tehetségkutatóra. A zenészeknek több kritériumnak is meg kellett felelniük. Az egyik az volt, hogy legalább egy magyar nyelvű dalt előadjanak. Ottjártunkkor, szombaton délután éppen a Későn érők zenekara állt színpadra. A tatabányai formációt Kirschner Ádám, Turos Zoltán és Krupánszki Balázs alkották. A harmincas éveikben járó fiatalok ska-punk, alternatív felfogásban zenéltek. Szalay Lilla a zsűri egyik tagja viccesen meg is jegyezte, nagyon hálás a zenekarnak, mert előadásukkal visszahozták a 90-es éveket. – Mióta játszotok együtt? – kérdezte az együttestől egy másik ítész. – Most már hét éve alkotunk egy bandát – jött a válasz. - Szerintem hatot letagadhattok – vágta rá a zsűri tagja, majd hatalmas nevetés tört ki a városi művelődési ház nagytermében.