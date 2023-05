A 150 évvel ezelőtti divat elevenedett meg Balatonlellén a hétvégén, a korabeli ruhákba öltözött elegáns hölgyek segítettek eligazodni a ma már ritkán látott ruhadarabok és a hozzájuk kapcsolódó illemszabályok világában.

Az egykori Szalay kúriában a tavaly létrehozott enteriőr kiállítás mellett, idén a lellei villatulajdonos és óbudai porcelángyáros Hüttl családot ismerhették meg az érdeklődök.

Almády István festményei is újra megtekinthetőek voltak a nagyteremben. A parkban vásári forgatag várta a látogatókat. A sok finomság mellett solymász és agaras bemutatót is láthattak és vonós koncerteket hallgathattak. Volt verkli, gólyalábas mutatványosok és cirkuszi játszóház is.