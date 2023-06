A Baráti Kristóf hegedűművész és Várdai István csellóművész művészeti vezetésével működő fesztivál idén is a nemzetközi és hazai zenei élet legnépszerűbb művészeit fogadja - közölték a szervezők az MTI-vel. A fesztiválon fellép mások mellett Bruno Philippe csellóvirtuóz, Leticia Moreno hegedűművész, Pablo Barragán klarinétművész, Enrico Pace zongoraművész, Karl-Heinz Schütz, a Bécsi Filharmonikusok szólófuvolása, Pusker Júlia hegedűművész, Szűcs Máté, a genfi Zeneakadémia brácsaprofesszora, Würtz Klára és Magyar Valentin zongoraművészek, Kokas Dóra csellista, Maxim Riszanov brácsaművész és karmester, valamint Alexandra Conunova hegedűművész és Denis Kozukhin zongorista.

A fesztiválon közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, amely fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából egész estés koncertet ad. Színpadra lép továbbá Sárközy Lajos és zenekara is. A négy nap alatt Ligeti György, Benjamin Britten és Johannes Brahms évfordulójára emlékezve a komponisták egy-egy emblematikus darabja csendül fel.

Kaposvár várossá nyilvánításának 150. évfordulójának alkalmából a közönséget ingyenes könnyűzenei esemény várja augusztus 14-én a Kossuth téren. A Budapest Jazz Orchestra és vendégei koncertjének műsora kizárólag a Kaposfesten hallható.

Ezen felül várostörténeti sétán vehetnek részt a látogatók és minden nap 150 perc komolyzenei programot is garantálnak a szervezők. A hangversenyek mellett idén is több szakmai kiegészítő program, mesterkurzusok és műhelybeszélgetések is színesítik a fesztivált.

Forrás: MTI