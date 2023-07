A férfit azért hívták meg Krisna völgybe, mert Somogyvámoson az önellátásra törekednek, azon belül arra, hogy az öltözetet is előbb-utóbb maguk állítsák elő. A tevékenységhez már egy műhely is létesült, ám az ott készült, kézzel szőtt telméket eredeti, indiai motívumkinccsel is díszíteni kívánják.

Eredeti indiai mintákat hozott a hímzőmester, aki hamar megtalálta a közös nevezőt a somogyvámosiakkal. A Krisna völgy lakói a templom Krisna szobrainak szándékoznak ruhát készíteni, amit hímzéssel kívánnak díszíteni.

–1989-ben egy templomban kezdtem ezt a munkát, egy hatalmas műhely volt ott. Egy barátom dolgozott ott, aki megkérdezte, érdekel-e engem is ez a tevékenység. Ott tanultam meg ezt a munkát. Igazából nem tudom, mi okból fogtam hozzá, talán Krisna ezt az életutat szánta nekem – mondta a hímzőmester.

– Indiában nagyrészt férfiak hímeznek. 90 százalékban férfiak – mondta a magyar hölgykoszorúval körbe fogott mester. Brij Mohan egyszerű mintákat hozott magyarországi tanítványainak, ám egyre inkább a nehezebb motívumok és hímzőtechnikák felé haladnak.

– Minden nap új dolgot szeretnénk tanulni, ami lelkesítően hat a tanítványokra. A harmadik napon már elég nehéz motívumokkal is próbálkoztunk, mert nagyon jól haladunk – mondta a hímzőmester, aki még csaknem két hétig marad Somogyvámoson.