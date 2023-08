Novák Katalin köztársasági elnök Mária-ruha-adományát követően újabb értékes ajándékkal gazdagodott a basilica minor rangra emelt andocsi kegytemplom. A kaposvári Bekes József újságíró, könyvgyűjtő és családja jóvoltából egy olyan olajkép került vissza Andocsra, amely vélhetően egykor is a plébánia tulajdonában volt.

A szenvedélyes gyűjtő évekkel ezelőtt Karádon kutakodott; azt gyanította, Gárdonyi kedves falujában talán fellelhető még néhány példány a Köpönyeg című időszakos kiadványból, melyet a 160 éve született író segédtanítóként szerkesztett. Ha nem is akadt rá egyetlen ritka lapszámra sem, az egyik portán megakadt szeme egy régi festményen, amelyen a Szent Szűz látható a gyermek Jézussal. Felötlött benne: valószínűleg ennek a festménynek a fotója található a milleniumkor kiadott Száz magyar falu könyvesháza sorozatban megjelent Andocs című monográfiában „Az andocsi Mária XVIII. századi ábrázolása” képaláírással. A háziak akkor nem akartak megválni a vászonra festett, becsben tartott alkotástól, ám mivel a házaspár meghalt, az örökösöktől idén tavasszal sikerült a hagyatékból megvásárolnia az értékes festményt, amelyet most odaajándékozott az andocsi kegytemplomnak. Az EX VOTO jelzésű felajánlási képek nagyon ritkaságszámba mennek Magyarországon.

A „felajánlás felajánlása” meglepetésként érte Nyéky Kálmán plébánost, aki elmondta: örül, hogy megkerült a több évtizede elveszettnek hitt festmény. Jelenleg keresik még a helyét – vélhetően a Mária-ruhák Múzeumában vagy a folyosón akasztják majd falra –, de a hétvégi, augusztus 13-i püspöki szentmisén, valamint a főbúcsú napján, 15-én, Nagyboldog­asszony ünnepén a kültéri oltáron helyezik el.

Bekes József és felesége egyébként örömmel adta át kedden a képet; mint megjegyezték: itt van a legjobb helyen, a közelgő Nagyboldogasszony ünnepére egyfajta köszönet a családi ősök felé. A felesége családja, anyósáék és a kiterjedt rokonság tagjai ide jártak templomba vagy legtöbbször gyalog zarándokoltak el az andocsi Szűzanyához. Számukra is különösen kedves az ismert búcsújáróhely, melynek templomába a legenda szerint az éj leple alatt az angyalok hozták a szentélyt Kalocsáról a kegyszoborral együtt.

A jó szemű és jó szándékú gyűjtő eddig is számos ritkaságot adományozott. Az igali katolikus templom tornyában megtalálható a tőle származó vaskos Biblia, a kaposvári városháza révén a Tar Csatár Óvodának egy múlt századi barnított fotónagyítást adott a névadóról. A 10 éve elhunyt Lévai József helytörténésztől megvásárolt fénykép az egyetlen eredeti portré a színműírással is foglalkozó egykori kaposvári óvodaalapítóról. A csurgói gimnázium könyvtárának és a szekszárdi múzeumnak is több féltett kincse a gyűjteményéből való; ez utóbbi éppen Perczel Mór negyvennyolcas tábornok családjának amerikai naplóját kapta a neves hadfi beírással Bekes Józseftől.



Verskézirat érkezik Dombóvárra

Bekes József ruhaadománya is megtalálható a Mária-ruhagyűjteményben. Feleségével, Grétivel még akkor ajándékoztak egy ruhát az andocsi templomnak, amikor leányuk Krakkóban járt egyetemre. Az ismert gyűjtő, aki felettébb büszke számos író, költő, köztük a Kossuth-díjas Takáts Gyulától származó negyven dedikált kötetére, leveleire, már újabb akción töri a fejét; mint megtudtuk: a dombóvári múzeumnak ajándékozza az egykori kaposvári somssich-os diák, a doberdói csatatéren hősi halált halt, az első világháború Petőfijének is nevezett Szepessy László tanár, költő, újságíró 1915-ben született egyik verskéziratát.