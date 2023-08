A Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban tartott szentmisén Marcali Római Katolikus Egyházközség képviseletében Dr. Gyulai Botond akolitus mutatta be az új lelkipásztort, a kaposvári Szent Imre Templomból érkezett Tomanek Ferenc Áront. Egyúttal elköszönt a nyugdíjba vonuló Iván atyától, akinek munkásságával kapcsolatban elmondta: sokat tett a helyi közösség szervezéséért, egyházi épületek felújításáért a 30 év alatt mintegy 3500 temetés, 2000 keresztelés és közel 500 esketés történt a városban működése során.

Kiss Iván a szentmisén hálát adott Istennek az elmúlt 30 évért, megköszönte mindenkinek a segítő munkáját. Mint mondta, ez idő alatt megtapasztalta a szeretetet és az ellenségeskedést is, mert itt megtanulta, hogy mindenkiért kell imádkozni és a sokféleséget is elfogadni, együtt dolgozni a közösségért, a városért.

Az ünnepségre eljöttek azok az egykori X-esek is, akik annak idején – a Marcaliba ellátogató fatimai kegyszobor kapcsán – szerveződtek meg Ifjúsági Katolikus Szövetség (IKSZ = X- a szerk.) néven, és valódi keresztény közösséggé kovácsolódtak az évek során. Iván atya ezen kívül hálát adott még az egyházi imakörök, a karitász megalakulásáért is, valamint a sok-sok kül- és belföldi zarándoklatért, melyek egyik utolsó állomása éppen Fatimába vezetett, a jelenések 100. évfordulóján, amikor marcali imaköri tagokkal részt vett az ottani centenáriumi ünnepségeken. Végül hálát adott Teremtőjének azért is, hogy méltósággal el tudta fogadni a betegségeket. Megköszönte a segítői munkáját is. Hálát adott az új plébánosért is, aki átvette tőle az egyházközség vezetését.

Fotó: Kiss Kálmán

A Marcali Római Katolikus Egyházközség pedig stílusosan 30 szál rózsával köszönt el szeretett lelkipásztorától, mely virágokkal Iván atya három évtizedes elkötelezett, elhivatott papi munkáját és szolgálatát hálálták meg a hívei. A kivonulás alkalmával az első szálat, az oltár előtt Király Jenő templomatya, míg az utolsót pedig a templom bejáratánál Gelencsér Róbert világi elnök nyújtotta át a meglepett plébánosnak. Az ünnepi istentiszteleten Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Sütő László Marcali város polgármestere; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Göntérné Dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője; Bereczk Balázs alpolgármester; Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője; Pápainé Dr. Káplár Orsolya, aljegyző; továbbá Hosszú András, Kőrösi András, Kesztyűs Attila, Kutor Veronika, Dr. Mészáros Géza, Miszi Zsuzsanna, Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; továbbá a városi intézmények, iskolák, civil szervezetek vezetői, az egykori egyházközségi világi elnökök, az X-es alapítók, és több meghívott vendég vett részt a zsúfolásig megtelt plébániatemplomban. Kiss Iván plébános lelkipásztori munkáját Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Dr. Sütő László Marcali város polgármestere is méltatta és köszönte meg a szentmise végén. Az ünnepi istentiszteleten Sík Sándor: Te Deum című versét Tóth Eszter Ágnes mondta el, közreműködött a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, valamint Balogh Bálint marcali és Pécsi László keszthelyi kántor. Ebből az alkalomból „30 év a 300-ból” címmel a Marcali Katolikus Újság terjedelmes különszámmal jelent meg az önkormányzat és az egyházközség jóvoltából, melyből minden résztvevő kapott egy-egy példányt emlékül. Az ünnepséget követően az egyházközség közösségi házában (X-ház) álló fogadással vendégül látták a jelenlévőket és a meghívott vendégeket is.