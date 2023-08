A fehértói kápolnát sem kímélte a viharos időjárás az elmúlt időszakban, egy nagy hársfát döntött a tetejére, így a tetőszerkezet teljesen megemelkedett. Ballér Jánosné, aki szívén viseli a kápolna sorsát, immár tizenharmadik alkalommal szervezte meg a megemlékezést, minden szálat megmozgatott annak érdekében, hogy a kápolna újra a régi fényében tündökölhessen.

– Egy hatalmas összefogás eredményeként sikerült helyrehozni a hibákat. Adományokból és a nagybajomi önkormányzat támogató segítségével fejezték be a munkát – mondta el Ballér Jánosné, akinek nagyszülei éltek a pusztán. A Kéktúra-útvonal mentén álló, közel százéves kápolnát 1927-ben építette a Landor házaspár, majd Szent Antalról nevezték el, így minden évben június 13-án tartották a búcsút. Ilyenkor összegyűltek a helyiek, akik meghívták rokonaikat és ismerőseiket is.

– Ezt a hagyományt is folytatva szervezzük a találkozót, hisz nemcsak a családtagok jönnek ki ilyenkor, hanem a falu végétől egy traktorpótkocsin is jönnek vendégek, akik aztán a szentmise után kirándulnak egyet a környéken. Én már csak édesanyám és bátyám történeteiből ismerem a falu múltját, de boldog gyermekkorról számolnak be azok, akik itt nyaraltak a nagyszüleiknél. A felnőttek művelték a földet, lovakkal, tehenekkel, disznókkal foglalkoztak. Hiába dolgozott sokat mindenki, senki sem rohant – emlékezett.

– Odafigyeltek egymásra az emberek. Aztán megszűnt a munkalehetőség, a közlekedés sem volt biztosított... Most már csak néhány sír jelzi az egykori virágzó életet, de amíg teheti, minden évben idevárja emlékezni azokat, akiknek fontos a múlt.

Összefogás eredményeként javították ki a megrongált kápolnát.