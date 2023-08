Augusztus 17. és 20 között érdemes ellátogatni az idén 49 éves rendezvényre, a Dél-Balaton egyik legszebb strandján, ahol két színpaddal, közel ötven programmal, koncertekkel, gyermek fesztivállal, autókiállítással, borfesztivállal, vidámparkkal, csodálatos stranddal, kézműves vásárral és változatos gasztronómiával várja a családokat a Boglári Szüreti Fesztivál. Minden korosztályra gondoltak a szervezők.

Hagyományosan augusztus 19-én, szombaton este lövik el a Balaton legnagyobb tűzijátékát, de már csütörtökön 8 koncerttel indul két színpadon a programkavalkád.

Így többek között lehetőségünk lesz csütörtökön a Mikus Edvárdot és a DELTÁT is a színpadon látni. De a 49. Balatonboglári Szüreti Fesztiválon a teljesség igénye nélkül színpadra lép még az Ocho Macho, Desperado, Kozmix, Nótár Mary és GWM is. Így biztos találunk kedvünkre való zenészt. A program táblát egyébként ezen a linken is megtekinthetitek.

Nincs belépő, a kultúra mindenkié! Hiszen, minden családnak biztosítani kell a lehetőséget, hogy ne okozzon anyagi terhet a részvétel!

Ez volt a mottója a fesztivál fővédnökének, Móring József Attila dél-dunántúli kormánybiztosnak, valamint, Neszményi Zsolt főispánnak és egyben védnöknek, Bíró Norbertnek a megyei elnöknek és Mészáros Miklósnak, Balatonboglár városának polgármesterének.