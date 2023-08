– Igyekeztünk olyan programot összeállítani, melyben idős és fiatal is jól érzi magát – mondta Hodorics Katalin somogyszobi polgármester. – Kellenek olyan fordulópontok, amikor megállunk egy kicsit és szakítunk időt arra, hogy együtt szórakozzunk. Külön öröm, hogy a település civil szervezetei is segítik a munkát, s viszik a település jó hírét.

Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, ritka az olyan település, ahol a volt polgármester és a korábbi testület is megjelenik a közös ünneplésen és segítik az új vezetés munkáját.

A főzőversenyen tizenöt csapat vett részt, többségük csülkös ételt készített más-más variációkban. Első helyezést ért el Káldi Attila csapata. A délelőtti, öt csapat részvételével lezajlott focivillámtornát a Somogyszobi VSE nyerte.