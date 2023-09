A Bagossy Brothers Company rúgja be a Latinka ház ajtaját szeptember 22-én, amikor is újra nyit az ikonikus épület. A jövőben kávézó is várja majd azokat, akik a Latinkában lazulnának, hétvégéneként bulik pezsdítik fel a város éjszakai életét és élőzenés koncertekre is lehet számítani.