Tavaly pályázott először Buzsák kézműves szakkör indítására. Hímeztek, gyöngyöt fűztek, mézeskalácsot készítettek a gyerekek, a felnőttek pedig nemezeltek.

– Október első hetében indulnak újra a szakkörök. A gyerekeknek ezúttal gyertyaöntéssel, gyöngyfűzéssel, a felnőtteknek papírfonással készülünk – árulta el Teuer Lívia, a település közösségszervezője. Hozzátette: heti egy alkalommal tartanak foglalkozásokat, amelyekre egyre nagyobb az érdeklődés.

Porrogon tavaly bútorfestésszakkörön vehettek részt a helyiek és idén is különböző tájegységek motívumai kerülnek fel fa alapokra.

– Öt résztvevőnek elegendő alapanyagot kapunk a Nemzeti Művelődési Intézettől, azonban már most tizenkét jelentkező van, s senkit sem küldünk el a foglalkozásokról. Az egyik tagunk adománygyűjtést szervezett, amellyel 69 ezer forint gyűjt össze, s ez fedezi az alapanyagokat – mondta Ürmösi Tünde, a Porrogi Tájházért Alapítvány vezetője. Hozzátette: idén újabb tájegységek motívumait festik fel a fa kazettákra, amelyeket tavasszal kiállításon mutatnak be a falubelieknek.

– Már nagyon várjuk a szakkört, ilyenkor a mindennapokból kiszakadunk és nagyon jó egy közösségben lenni – jegyezte meg Ürmösi Tünde.

Isó Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Vármegyei Igazgatóság vezetője elmondta: Somogyban 140 szakkör adott be sikeres pályázatot és legalább húsz alkalommal tartanak a településeken foglalkozásokat, amelyekhez az alapanyagot az intézet biztosította.

Kozmetikumokat is készítenek

Isó Edina megjegyezte: a paletta igen változatos, natúrkozmetikai termékek gyártása mellett például kosárfonással is megismerkedhetnek a szakkörökön részt vevők. – Azt tapasztaljuk, hogy a nagy érdeklődés továbbra is megvan, a napokban mindenki elviszi az alapanyagokat és hivatalosan októberben indulnak a szakkörök – tette hozzá Isó Edina.