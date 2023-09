A Bárdudvarnoki Kulturális Héten fotókiállítás keretében mutatták be a Nemzeti Színházba készülő egyedi díszfüggöny készítésének folyamatát. A Kustán Melinda győri textiltervező iparművész által megálmodott különleges alkotásban a somogyi hímzőasszonyoknak is meghatározó szerepe lesz.

Lassan öt éve, hogy Vid­nyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója felkereste a textilművészt, hogy felkérje a nemzet díszfüggönyének elkészítésére. – A koncepció az volt, hogy az új díszfüggöny mind mintázatában, mind technikai megvalósításában az összetartozás élményét közvetítse egyedülálló módon – mondta Kustán Melinda. – A legfontosabb elvárásként azt fogalmaztam meg, hogy a Nemzeti Színházban a textilek közvetítésével legyen képes jelen lenni a lélek. Hosszas tervezés után született meg az ötlet, amely szerint a Kárpát-medence 60 különböző tájegységének mintakincsére támaszkodó motívumrészek kézi hímzéssel kerülnek fel a függönyre. Valamennyi hímzést az adott tájon élő vagy onnan származó hímzőasszonyok végzik. A nagyszínpad függönye tehát végigutazik a Kárpát-medencén.

A függöny anyagát kifejezetten erre a célra szőtték egy Bécs melletti textilüzemben, ugyanis lángállónak kell lennie. – Egy középbordó, enyhén kékes árnyalatú bordó színt terveztem, és a hímzőfonalak színét egy 36 színből álló paletta alapján készíttettem el – folytatta Kustán Melinda. – A 162 négyzetméteres, elkészültekor 520 kilogrammot nyomó textilt 12 különböző méretű életfa díszíti majd.

A szakmájuk kiválóságai sorából felkért hímzőasszonyok egyenként hozzávetőlegesen 60-szor 80 centi területű kézi hímzést készítenek. – Az általam tervezett hímzések motívumaikban, rajzolatukban a hagyományos mintakincsre támaszkodnak, mintaszerkesztésükben, kompozíciójukban, méretükben és léptékükben, színvilágukban azonban jelentősen átdolgoztam, megújítottam őket annak érdekében, hogy „együtt hangzóvá”, harmonikussá váljanak a Nemzeti Színház nagyszínpadi függönyén. Felkerestem az adott tájegység leghíresebb hímzőasszonyait, akiket szakmai berkekből, mesterségbemutatókról ismertem, és sorra felvettem velük a kapcsolatot, majd elkezdődött a munka, ami nem egyszerű, hisz a bársony szerkezete és mérete is szokatlan Ennek ellenére elmondható, hogy mindenki a maximumot nyújtja. Ami ebben a munkában fantasztikus, hogy csodálatos embereket, sorsokat ismertem meg. Rendkívül mélyreható beszélgetéseket tudtam folytatni az asszonyokkal, akik tájegységenként egymás közt is hidakat építettek, tette hozzá a tervező. Andricz Gabriella



A karádi hímzők önként jelentkeztek



Jelenleg 68 hímzőasszonynál van kint a munka, és hamarosan Somogyba érkezik a függöny egy darabja. Amikor megtudták a karádi hímzőasszonyok, hogy mi készül, maguk jelentkeztek a munkára. – A hatvan tájegység feldolgozása még sem a textiltörténetben, sem az iparművészet-történetben nem valósult meg oly módon, hogy ezek mindegyike egy tárgyon belül szerepeljen – tette hozzá a tervező, akitől azt is megtudtuk, hogy jelenleg hatvanszázalékos a díszfüggöny készültsége, és dokumentumfilm forog az alkotói folyamatról, valamint könyv is készül róla. Reményeik szerint 2024 márciusára készül el a nemzetet szimbolizáló díszfüggöny.



