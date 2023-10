A tárlatot Békési Ervin szobrászművész nyitotta meg, aki szintén a településről származik. – Jó látni, hogy vannak olyan törekvések, amelyek a művészet irányába mutatnak és vannak alkotást kedvelő emberek – mondta. – Fontos, hogy alkossunk a jövőnek és szülessenek olyan alkotások, amelyeket elsősorban nem megérteni kell, hanem élményeket szerezni általuk – tette hozzá a szobrász, aki jelenleg Budapesten él, ám meghatározó élményei fűződnek a somogyi városhoz. – Amikor itt éltem, rengeteget sétáltam a szoborparkban, majd később pécsi egyetemista éveim alatt az alkotótelepre is visszajártam. Ennek is nagy jelentősége van abban, hogy szobrász lettem – mondta el Békési Ervin, aki januárban önálló kiállítást is tervez a kulturális központban.

Békési Ervin úgy látja, fontos lenne, ha vezető beosztásban lévő emberek is alkotnának, kreatív tevékenységeket végeznének. – Így bizonyos dolgokhoz másként viszonyulnának – hívta fel a figyelmet. – Azt látom ugyanis, hogy például a mai oktatási rendszer nem a kreativitásra épül, hatalmas információmennyiséget diktál, és az önálló gondolkodásnak nagyon kevés teret kínál. A művészet befogadásához viszont pont arra volna szükség, hogy engedjünk magunknak élményt szerezni. Így a kortárs művészet is könnyebben befogadhatóvá válik, ami sok esetben a hatásokról, mint konkrétumokról szól.

A december elsejéig látogatható tárlaton Buzás Jázmin, Czakó-Dömötör Ivett, Hrankai D. Judit, Iharosi Dóra, Kiss Virág Sára, Magyar Jázmin, Somogyi-Magyar Szonja, Szigeti-Grunner Fanni és Tolnay Dávid alkotásai láthatók.