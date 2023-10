Akár Györökben is, ahol az író istenkeresése indult, s amely az országban elsőként lett Gárdonyi-település. Tavaly volt dédapja halálának centenáriuma számos jelentős eseménnyel. Devecser díszpolgári címét posztumusz kapta meg életművéért. Az idén Gárdonyi Géza születésének 160. évfordulója kapcsán kerül a figyelem homlokterébe. Milyen rendezvények zajlottak-zajlanak ez alkalomból? – kérdeztük a hagyaték őrzőjét.

– Az említetteken kívül idén is rendezett a Magyar Irodalomtörténeti Társaság az ELTE-n Gárdonyi-konferenciát. Pétfürdőn Gárdonyi vetélkedőt szervezett a könyvtár. Szőlősgyörökön szűk körben emlékeztünk meg dédapám születésnapjáról, és gondolkodtunk örökségéről. Arányi Zoltán plébános a jubileumi napon dédapám lelki üdvéért mutatta be a szentmisét. Lélekemelő, szintén szentmisével összekötött születésnapi ünnepségen vehettem részt Gárdonyban is. Szőlősgyörökön a Göre-kilátóban, ahol a tavalyi centenáriumi évtől kereszt emlékeztet rá, idén a nemzeti ünnepen a magyar író apostolra emlékezve Arányi plébános zászlót szentelt. Az ősz folyamán Devecserben mutattuk be elsőként az Álmodozó szerelem című kötetet, amely somogyi élményekből származó regény, és kötetben most jelent meg először. Balázs Géza professzor Zamárdiban szervez diákjainak szabadegyetemet, ahol dédapám művészete is téma lesz. Rimaszombatban és Erdélyben remélhetően szintén dédapám magyar nemzetre hagyott örökségéről gondolkodhatunk a közeljövőben – summázott Keller Péter.