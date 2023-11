A liba mellcsontjából jósoltak is annak idején. Ha a csont hosszú, fehér volt, akkor hosszú és havas télre lehetett számítani, de ha rövid és barnás, akkor sáros téli hónapokra. A sok eső miatt a skanzen területe is több helyen sáros volt, ezért a programokat fedett helyre szervezték meg. Az egyik pajtában babusgató várta a kisebb gyerekeket, ahol főként népi ölbeli játékokkal ismerkedhettek meg. A gyapjúfeldolgozást is bemutatták az érdeklődőknek és kukoricaképeket is lehetett készíteni. Ehhez az alkotási folyamathoz a növény termését, a csutát és a csuhét is felhasználták. Az anyagokat csirizzel ragasztották fel a papírlapra.