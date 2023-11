Fotókon az egykori somogyi ruhák és hajviseletek

A fotókon szereplő népviseletek többsége Horváth Tibor és felesége, Zóka Éva gyűjteményéből származik és a Zselic Művészeti Iskola fiataljai öltötték magukra.

– 17 somogyi településről 32 féle női és 22 féle férfi viseletet örökítettünk meg – mondta Horváth Tibor, Zselickisfalud polgármestere, a Zselic Táncegyüttes vezetője. A Somogyban fellelhető német és horvát nemzetiségek öltözködésének egy-egy mozzanatát is fontosnak tartották megjeleníteni, ezeket Lakócsáról és Szulokból gyűjtötték. A többi ruha Szennából, Csökölyből, Karádról, Zselickisfaludról, Vízvárról, Szenyérről, Törökkoppányból származik. A ruhák mellett női főkötők, férfi kalapdíszek is megjelennek a fotókon, és a női hajviseletek is autentikusak, elkészítésüket a még az ezeket ismerő asszonyoktól tanulták.