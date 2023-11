Az előadáson többek között arra is fény derült, hogy a múlt században is gyorsan terjedtek a hírek. Már március 16-án levelet írt a pesti forradalomról az Eszterházy családnak a somogyi tiszttartójuk, mutatott rá az előadó. A jobbágyok még az áprilisi törvények előtt sok helyen legelőt, birtokokat foglaltak el, így Nagybajomban és Jákón is. A horvátok betörése után a somogysárdi bíró arról írt panaszos levelet, hogy 150 birkát foglaltak le tőle. A somogyi nemzetőrök Marcali-Boronkán, a szőcsényi erdőben, és Szőlősgyörökön is megtámadták Jellasics Pákozd felé tartó hadának utánpótlását. Nemzetőrnek egyébként nincstelenek nem jelentkezhettek, csak azok, akiknek legalább fél telek birtoka volt. Somogy egyébként azon kevés vármegyék közé tartozott, ahol Kossuth rendeletének megfelelően 127 lakosra ki tudtak állítani egy honvédet, így szállt harcba 3600 somogyi katona három zászlóaljban.

Polgár Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a levéltár online kiállítást nyit meg Somogy vármegye Petőfi korában címmel, a honlapjuk felületén az érdeklődők a somogyi honvéd összeírásokat is elolvashatják, és egyéb 1848-as dokumentumokat is megtekinthetnek virtuálisan.

A népszerű levéltári esték előadássorozat jövő évi folytatását tervezik, sőt történészek meghívását is tervbe vették. Az biztos, hogy a somogyi levéltárosok 2024 januárjában a csurgói kistérségi településekre indulnak előadásokat tartani.