Az énekeseken és hangszeres szólistákon kívül a kamarazenekar-, illetve a kórus is fellépett.

–Változatos, színes programmal igyekeztünk meglepni a közönséget – hangsúlyozta Sziklai Anett karvezető. – Olyan műsort szerettük volna összeállítani, ahol a vers és a mesemondáson kívül éneklésben is bizonyíthatják felkészültségüket a diákok. Az este folyamán csaknem 30-an lépnek fel.

A karácsonyi rendezvényre szülők, nagyszülők, tanárok is eljöttek, akadtak a nézők, akik az emeletről követték figyelemmel a műsort. Nyitányként Josh és Juta: Szép karácsony című művét adta elő a kórus. A produkciókat videók és fotók is megörökítették, s egy-egy előadás után rendre tapssal ismerték el a fiatalok teljesítményét. Bereczki Zoltán, Szekeres Adrien, valamint Maria Carey művek is szerepeltek a programban, a műsor elején Wham: Last Christmas című dalát Hidvégi Hanna és Sábián Nesztor adta elő.