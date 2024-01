Fém-selyem szálakkal, gyöngyökkel átszőtt textil alkotásai mellett grafikáit is megcsodálhatták. Készített bábokat is és bélyegtervezőként is ismerik Szekeres Erzsébet, akinek eredeti szakmája mezőgazdasági mérnök, önerőből képezte magát iparművésszé. Lőrincz Sándor, a galéria vezetője elmondta: az alkotásokat az életfa szimbólum köti össze színes formagazdagsággal. Megjelennek az ősi jelképrendszerek alkotásain, amelyek révén szakrális, liturgikus térré változott a galériát.