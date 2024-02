Elhunyt Hunyadkürti György Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes és Kiváló művész – közölte közösségi oldalán a Csiky Gergely Színház. A művész február 26. napján, életének 73. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hunyadkürti Györgyöt a Csiky Gergely Színház saját halottjának tekinti.

Hunyadkürti György pályafutását a békéscsabai Minerva Színpadon kezdte, majd 1972-ben az Állami Déryné Színházhoz szerződött, 1975 óta volt a kaposvári teátrum társulatának tagja. A kaposváriak számtalanszor láthatták a színpadon, a tavalyi évadban az Apa című dráma főszerepét alakította, de játszott a Képzelt betegben, az Ádám almáiban és a Csárdáskirálynőben is. Láthattuk filmekben is: az 1993-as Sose halunk meg, a 2003-as József és testvérei, illetve a Workshop című filmekben, de feltűnt például a Sorstalanságban, a Hyppolitban, vagy a Megy a gőzösben is.