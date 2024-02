– Ha visszatekint a háta mögött hagyott évtizedekre, gondolta volna, hogy e három terület szorosan összekapcsolódik majd a hivatásában?

– Nem. Minden munkakörömben a legjobb tudásom szerint végzetem feladataimat. Mindig minden érdekelt. Így jelent meg kiegészítő tevékenységként a kutatás és az írás, amely egyre meghatározóbb szerepet kapott életem során.

– Melyik terület volt passzió, s melyik misszió? Vagy nem érdemes szétválasztani őket?

– A munka, a napi tevékenység egész életemben fontos volt számomra. Családból hozott elvárásként alakult ki bennem egyfajta – jó értelemben vett – megfelelési kényszer. Bármilyen feladatot kaptam, a legkiválóbb akartam lenni. Nem mindig sikerült, de a törekvés, ennek elérésére ma is bennem munkál. A passziót és a missziót valóban nem szabad szétválasztani, de életem során volt olyan kihívás, amelynek teljesítését missziónak tekintettem.

– Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestületnek jelenleg tiszteletbeli elnöke. Korábban bejárta a fél világot, hogy a kegyeleti kultúrát tanulmányozza. Mit mondana, van szégyenkeznivalónk?

– Sajnos igen. Még most is 15–20 év lemaradásunk van. Szokásaink, hagyományaink ápolása, megóvása a temetkezési szakma szereplőinek fontos feladata, ám bizonyos területen drasztikus változásokat tapasztalunk, sajnos nem mindig jó irányban. A gyászfeldolgozás, az elhunytak emlékének megőrzése fontos feladatunknak kellene lennie. Ehelyett bezárkózunk, nem éljük meg gyászunkat. Úgy védekezünk, hogy helyettünk minden mást a szolgáltató oldjon meg. Sajnos ezt a folyamatot erősíti a hazavitt urnák számának növekedése. Így az urna – a hamvak – sorsa nem nyomon követhető. Ezt a folyamatot erősíti a pénztelenség. A jogszabályi környezet ezt még inkább felerősíti – a temető üzemeltetését is a megrendelő fizeti meg. Megoldás lehetne az áfa jelentős csökkentése és az alanyi jogon járó temetési segély. Európában csak Magyarországon nem jár temetési segély, pedig sokat segítene; jelentősen csökkentené a köztemetések számát.

– Végre döntés született arról, hogy a hamvakat el kell temetni, nem őrizhetők odahaza. Halottnak valóban a temetőben a helye, de úgy tűnik, ennek spirituális oldaláról nem nagyon beszél senki…

– Ez csak részben igaz. Az urnákat bizonyos nyilatkozatok megtétele után most is haza lehet vinni. A jogszabályok gyakran hazugságra kényszerítik a hozzátartozókat. Meggyőződésem, hogy az is kegyeletsértő, ha a távolabbi rokonok, barátok ismerősök nem róhatják le kegyeletüket az elhunyt hamvai előtt. Ennek helyszíne a temető vagy temetési emlékhely.

– Bár a vármegyeszékhely közgyűlésétől kapta a rangos elismerést, de a kft. tevékenysége egész Somogyra kiterjed. Milyen a temetők állapota?

– A temetői kép folyamatosan változik. Ott vannak rendben a temetők, ahol a települések lakói saját múltjuk kézzel fogható bizonyítékát látják a sírkertekben. Sok múlik az első számú vezetőn és a képviselőkön.

– Hogy lehet arra nevelni a gyászmenetet, hogy némán, s nem végig beszélgetve kísérjék utolsó útjára az elhunytat?

– Jó példával. Igaz sokan a jó példát sem veszik észre. Szomorú, hogy a temetésen való részvétel gyakran nem az őszinte gyász kifejezése, hanem egyfajta kötelező jelenlét; megfelelni az elvárásoknak.

– Lát esélyt arra, hogy a kft. munkatársai közül a sírásók magasabb fizetést kapjanak? Nem lehet könnyű a dolguk…

– Nagyon nehéz ma megfelelő munkatársakat találni. A magas követelmények ellenére is olykor becsúszhat egy-egy hiba, melyet kivizsgálunk és megtesszük a szükséges intézkedéseket. A cég vezetése a jó munkát igyekszik anyagiakban is kifejezni. A végrehajtásban részt vevő kollégák a cég legfontosabb dolgozói. A különböző pótlékok sokat segítenek, de a munkaerőhiányt sajnos nem oldják meg. A temetkezés nem profitorientált. Minden többletbevételt munkabérre és az általunk üzemeltetett temetők működtetésére fordítjuk.

– Katonasírok, katonatemetők pártfogója, számos esemény köthető az ön nevéhez – például a Somogyi Hírlappal közös, immár hagyománnyá lett Temetők üzenete című fotókiállítás, emellett helytörténészként is ismert. Elég, ha a somogyi jeles sírok lajstromára s a falumonográfiákra emlékeztetem. Honnan ez a belső tűz?

– Ahol élek az az otthonom. Igyekszem felülemelkedni a „gyüttment” sztereotípián. Talán ezért is hajt belső kényszer, hogy megismerjem szűkebb vagy tágabb környezetemet. A katonamúlt miatt – megszállottan kutatom a különböző háborúkban elesett katonák emlékét, sírjait, temetőit. Felkerestem az egykori monarchia határai mentén lévő katonatemetőket. Katonasírokat újítottunk fel, s négyszer jártam a Don-kanyarban, de így is hiányérzetem van. Úgy vélem, nem tettem meg mindent annak érdekében, hogy ezek a katonasírok az utókor számára „örök mementóként” fennmaradjanak.

– Bár ügyvezetőként a temetés körül forogtak napjai, a közelmúltban önt is megsuhintotta a halál szele. Mire döbbentette rá a betegség?

– Az élet bármikor – a legváratlanabb helyzetekben is – véget érhet. Eddig kétszer érintett meg az elmúlás lehetősége. Tanulságos volt mindkettő, s úgy látom: akad még teendőm e földön. Rendezett viszonyokat kell teremteni a környezetemben.

– Új kötet nincs kilátásban?

– Sajnos betegségem sok mindenben akadályozott, de most gyógyultnak érzem magam. A betegség alatt társszerzője voltam „Az izzótól a Videotonig” című ipartörténeti könyv megírásának. Ezt követően írtam egy könnyedebb könyvet a Nagyasszonyok egyesületéről „A szárnyaló FŐNIX” címmel.

– Fiának adta át a stafétát. Úgy hírlik, jól végzi a munkáját…

– Így van. Rendkívül gyakorlatiasan vezeti a céget. Örömömre szolgál, hogy elfogadja a háttér- – elsősorban elméleti – segítségemet. Remélem, ezt még sokáig megtehetem.



Magyar ufók – Harmadik voronyezsi utamon egy orosz történészt, Szását kaptuk meg kísérőnek – mesélte Puskás Béla. – Egyikünknek eszébe jutott, hogy meg kellene nézni Uszmányban azt a tábort, ahol a magyar tiszteket fogva tartották. A GPS segítségével egy kis faluba értünk, ahol egyetlen bolt működött. Kiderült, hogy nem jó helyen vagyunk. Közben beállt a bolt elé egy Lada, amelyből egy orosz és egy ukrán fiatalember szállt ki és kérdezték: kik vagyunk. A választ hallva az orosz fiatalember annyit mondott: olvasta valahol, hogy az ufók a magyarok képében fognak visszatérni Oroszországba, s beszaladt a boltba. Két üveg vodkával és egy kiló szafaládéval tért vissza. Mint mondta, ezzel szeretné köszönteni a magyar ufókat. Később kiderült, hogy az általunk keresett Uszmány másik megyében van, engedélyünk viszont csak Voronyezs megyére szólt. Szása ekkor már valószínűleg tényleg ufóknak látott minket, mert csak annyit dadogott, menjünk. Megtaláltuk a tábort, melynek parancsnoka adott egy katonát, aki elvitt minket a fényeslitkei alapítvány által állított emlékműhöz. Az erdő szélére temették el a meghalt foglyokat – köztük 22 somogyit.





Tevékeny életút elismerése a Pro Urbe Kaposvár díj

Fotó: Kovács Tibor