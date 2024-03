Somogyban, Tolnában és Baranyában lép fel a legtöbbször, de alkalmanként más vármegyékben is „vendégszerepel”. Csak márciusban 32 előadáson kell bizonyítania gyerekeknek és felnőtteknek szóló önálló esteken és társulati bemutatókon. Tárulj, Szezám! előadásában Disney-dalokból rakott össze mesekomédiát, legújabb produkciójában, a Tücsökzenében pedig tavaszi hangulatú dalok csendülnek fel.

– Az előadások többsége Bikalhoz kötődik, ott már 2017 óta játszom az Ágens Társulatban – mondta Orlik István. – Ott született meg az Apuzárási pánik című előadás, mely humorral mutatja be az apaság történéseit. Korábban szerepeltem a Csiky Gergely Színházban is, főleg zenés darabokban. Feltűntem a Jézus Krisztus Szupersztárban, az Egerekben és a Vörös és feketében is. A Roxínházban 2016 óta láthat a közönség. A Hotel Mentholban debütáltam, aztán évről évre jöttek a kisebb-nagyobb szerepek. Jelenleg – és erre nagyon büszke vagyok – a János vitézben alakítom a főszereplőt, Kukorica Jancsit.