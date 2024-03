A pásztorok életét és művészetét, a rostnövények feldolgozását, valamint a Somogyban élő nemzetiségeket is bemutatja az Újratöltve kiállítás. Pisztora Zsófia kurátor köszöntőbeszédeben elmondta, évekig tartó szakmai munka előzte meg a kiállítást, melynek két különlegessége is van. – A tartalmakat több szinten lehet élvezni, vagyis tele van felfedezni valóval – hangsúlyozta. – Végig lehet járni negyed óra alatt is. Aki csak gyönyörködni akar, ő is megtalálhatja, amit keres. De ha több időt és figyelmet szentel rá valaki, felfedezheti az összefüggéseket, valamint a változatos és különböző mélységű tartalmakat – tetet hozzá a kurátor.

Pisztora Zsófia arról is beszélt, az előző néprajzi kiállításhoz képest ötszörösére nőtt a szöveges tartalom, ennek azonban nem feltétlenül az a célja, hogy a látogatók végigolvassák, hanem hogy a választás lehetőségét kínálják mindenkinek. A termekbe érintőképernyőket helyzetek el, ahol további érdekességek közül lehet válogatni. – A kiállításban vannak megérinthető tárgyak, játék, rejtett oda-vissza utalások és jelenkori tárgyak is, melyek kicsit kikacsintanak a látogatóra, és arra hívják fel a figyelmet, hogy itt bizony nemcsak a múltról van szó, hanem a jelenben is aktuális társadalmi jelenségekről – emelte ki Pisztora Zsófia.

Ábrahám Levente a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója a kiállításmegnyitón felidézte a múzeum 1908-as alapításakor elhangzott felhívást, mely a mai napon is nagyon aktuális és a múzeum küldetését fogalmazza meg.

Legértékesebb történeti, legszebb természeti és legérdekesebb néprajzi, népművészeti tárgyaink nap-nap után pusztulnak és hordanak széjjel, ha megőrzésükről idejekorán nem gondoskodunk

– mondta. Hozzátette, a múzeumban jelenleg 2 és fél millió műtárgyat őriznek.