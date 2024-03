A Dorottya-ház az 1770-es évek első felében épült, pontos dátuma nem ismert, de az biztos, hogy az Eszterházy birtokok somogyi központja, és az uradalmi intéző lakhelye volt. 1798-ban nagy ünnepségeket rendeztek itt, hiszen ekkor kapta meg gróf Széchényi Ferenc a főispáni címet. Csokonai Vitéz Mihály is ekkor járt a városban, ahol tanúja volt az eseménynek. Ekkor választotta a Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársángon című vígeposzának helyszínéül a házat. Széchényi beiktatási bálját is megörökítette írásában. A ház ekkor még csak földszintes lehetett, de a XIX. század végén egy emeletet is ráépítettek.

Az 1930-as években lakatosüzem, sőt hentesüzlet volt az épületben, aztán 1985-ben megnyílt a Csokonai-fogadó, ahová főképp sörözni jártak a kaposváriak, sőt egy ideig tekepálya is működött az alagsorban. Aztán a Siotour privatizálta, majd magántulajdonba került, és az üresen álló épület állaga romlott.

– 2014-ben döntöttünk úgy, hogy visszavásároljuk, vagyis Kaposvár visszavette a saját múltját – mondta az avatáson Szita Károly polgármester a belváros szívében álló épületről. – Tavaly felújítottuk, és sok ötletet kaptunk a hasznosítására.