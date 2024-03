– Több száz fotóból választottuk ki azokat, amelyek végül a kártya lapjaira kerültek – mesélte Horváth Tibor, a Zselic Táncegyüttes vezetője. – 22 férfi és 32 női viseletet fotózott le Luthár Kristóf, az egyik táncosunk édesapja. Az anyagot először egy kiállítás formájában a tavalyi budapesti táncháztalálkozón mutattuk be, majd a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban is láthatták a diákok egy tárlaton. Már a képek készítésekor felmerült az ötlet, hogy akár egy paklin is el tudnánk képzelni ezeket a fotókat. Hosszas tervezgetés után végül a közelmúltban meg is valósult a terv, rendhagyó magyar kártya készült.

Fotó: Szabó Gabi

Mind a 32 lapon más-más somogyi népviselet látható, így a többi között szennai vőlegény, szuloki sváb koszorúslány, lakócsai horvát asszony, karádi legény és buzsáki leány díszes ruházata is megtekinthető. – Van közte hétköznapi és ünnepi viselet is – mondta Zóka Éva, a Zselic Táncegyüttes művészeti vezetője. – Táncosaink szívesen kártyáznak, így egyértelmű volt, hogy ők szerepelnek majd a kártyalapokon. Voltak kívánságok is, hogy ki mi szeretne lenni, például az igazán ütős egyéniség, mint a hetes lap – mesélte Zóka Éva.

Egy–egy kártyán két fotó látható, de nem feltétlenül egymás tükörképei. Horváth Tibor és Zóka Éva a pakli tervezésekor arra is figyelt, hogy egy különleges népviseletet akár több oldalról is bemutassanak, így jobban látszik akár egy díszes konty vagy egy hímzett mellény. – Minden porcikájában somogyira szerettük volna készíteni a paklit, így a kártyák hátoldalai is díszesek. Kétféle verziót álmodtunk meg: az egyiket buzsáki „vézás” hímzés alapján, a másikat egy somogyi női ködmön mintájára – mondta Horváth Tibor. A kártyával a cél a somogyi népviselet megismertetése és a helyi identitás erősítése volt. – Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen sokszínű hagyományokat őriznek a települések – folytatta Zóka Éva. A kártyapaklit a Csoóri Sándor Alap forrásából, valamint Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökének támogatásából készítette el a Zselic Táncegyüttes.

Ugyan még csak a napokban készült el a népviseletbe öltözött magyar kártya, már nagy iránta az érdeklődés, s nem csak néptáncos berkeken belül.

Hétszáz paklit gyártottak, a vártnál nagyobb az érdeklődés

– Táncosberkekből ismerjük egymást a Zselic Táncegyüttes vezetőivel, Horváth Tiborral és Zóka Évával, akiknek egyedülálló viseletgyűjteményükről pár éve fotósorozat is készült – mondta a sorozat grafikus-tervezője, Fodor Mátyás. – Két éve egy edzőtáborban vettem részt Zselickisfaludon, onnét indult a kapcsolat, de több szállal is kötődöm az együtteshez – tette hozzá a gyenesdiási származású fiatal tervező, aki az angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes tagjaként járt a Zselicben.

– Decemberben keresett fel az együttes vezetője már kész tervekkel, hogy egy kártyapaklit szeretnének a magyar kártya mintájára. Gyakorlatilag egy kész portfóliót kaptam arról, hogy melyik fotó melyik kártyalapon szerepeljen. Én a lapok grafikáját és a hátlapokat terveztem – mondta el a grafikus, majd hozzátette, hogy két változatot is készített, az egyiknek a hátlapján buzsáki, a másiknak pedig egy női ködmön mintázata szerepelt, végül mind a két változatból készült pakli.

– Hétszáz paklit gyártottak, de mi is meglepődtünk rajta, hogy milyen nagy az érdeklődés iránta. Izgalmas feladat volt számomra, különösen úgy, hogy az aktuális dizájntrendek elsősorban nem a népi hagyományokhoz kapcsolódnak – tette hozzá a grafikus.

Írta: Andricz Gabriella, Szabó Gabi