A Balatontól néhány kilométerre található Balatonszabadiban avatták fel anno a világ első köztéri Kossuth-szobrát 1894-ben.

Kossuth Lajos személye, kényszerű emigrációja ellenére a magyar kollektív emlékezet központi alakjává vált. Már életében kultusz övezte, halálát követően pedig elsőként a szoborállításokban jelentkeztek a kultusz lenyomatai.

A siómarosiak – akkoriban különálló település volt, ma Balatonszabadi része – is úgy gondolták, hogy Kossuth Lajos sajnálatos, 1894 márciusában bekövetkezett halála miatt, elsőként állítanak szobrot az egykori kormányzónak. Szokó István református lelkész indította el a munkát, elgondolásában a falu tanítója, Fábián József készséggel támogatta. A lelkész és a tanító akarata mellé álltak a siómarosiak, s adakoztak is a nagy célra. Összesen 642 forint gyűlt össze. Akkoriban az éves átlagkereset 300 forint körül mozgott. Két fővárosi műszobrászt kértek fel Kossuth megmintázására. Kiss György tervei alapján Gerenday Antal és fia, Gerenday Béla hamar el is készült a bronz mellszoborral.

A 80 centiméter magas szobor 1894. június 26-án már Siómarosra meg is érkezett. A leleplezési ceremónia 1894. július 1-jén, egy vasárnapi napon zajlott. A források szerint az egész falu lázasan készült az eseményre, állítólag Gilicze Imre helyi lakos titokban ágyút épített és az avatáskor díszlövést adott le. A járásbíróság később tíz forintra büntette emiatt.

Az országos lapok is beszámoltak az avatóünnepségről

Az avatóünnepségről országszerte beszámoltak a lapok: „A siómarosiak még a szomszéd község lakosaitól sem fogadtak el adományt. A szobor Budapesten készült Gerenday A. és fiai akadémiai szobrászoknál, akik igen híven mintázták meg Kossuth arcvonásait. A sikerült mellszobor római oszlopon áll, melynek ez a felirata: Kossuth Lajos 1802–1894. A magyar szabadság legnagyobb apostolának a siómarosi felszabadítottak.”

A második világháború során az emlékmű megsérült, beázott és az állíttatáskor benne elhelyezett emlékirat is megrongálódott. A szobor belsejében ugyanis egy olyan írás rejtőzött, amelyet a szobor avatásakor helyeztek el benne a siómarosiak, magasztos üzenettel a következő generációknak. Siómaroson napjainkban Kossuth-kör működik, a több mint százesztendős emlékművet nagy becsben tartják, környezetét gondozzák.