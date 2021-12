Lacombe Zsófia üzent a szurkolóknak is. – Nagy szükségünk van rájuk, szeretnénk, ha visszaállna az a megszokás, hogy kijönnek a meccsekre, s nem csak a miénkre, hanem a férfiakéra és a kosármérkőzésekre is – hangsúlyozta. – Készülünk tombolával, s táncos produkciókkal is. Az lenne a cél, hogy az ellenfelek úgy érkezzenek a Kaposvár Arénába, hogy tartsanak a hangulattól, azaz a szurkoló legyen a hetedik játékosunk.