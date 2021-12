A magát a balkáni edzők közé soroló Uros Bregar szerint a jó csapat a védekezéssel kezdődik és ez utóbbi Érden is átsegítette a nehézségeken a balatoniakat, akiknél újra pályára lépett a legutóbbi három találkozót kihagyó Böhme, aki 16 perc alatt három lövésből két gólt szerzett egy kihagyott büntetővel. Bregar edző bemutatkozó, Alba elleni továbbjutással végződő Magyar Kupa meccsének második félidejében tíz gólt engedélyeztek ellenfelüknek, ami a szezon legjobb egy félidő alatt bemutatott védekezése volt, most Érden pedig huszonhatot kaptak, melyből húsz volt akcióból, ami a legkevesebb a szezonban hatvan perc alatt. Elődjének, Danyi Gábornak is sikerült Dunaújvárosban huszonhaton tartani a házigazdákat, ám az egyszeri teljesítmény volt folytatás és előzmény nélkül.