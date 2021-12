A fordulás után nagyon „megnyomta” a NEKA, mely ötgólos előnybe került (9-14) és innen már nem volt visszaút Tombor Csaba együttesének, mely kettőnél közelebb már nem került a somogyiakhoz. Az utóbbiak úgy tűnt jobban akarták a sikert, többet is tettek érte, nagy akarattal játszottak és nehéz helyzetekben is koncentráltabbak tudtak maradni. Az első félidőben például két büntetőt rontottak, ám a fordulás után négyből négyet bedobott Krakovszki Bence. Papp Tamást külön ki kell emelni, aki az első félidőbeli négy, illetve a másodikban elért öt góljával mindkét játékrészben csapata legeredményesebbje tudott lenni. A fordulás után Draskovics is felzárkózott mellé négyet vállalva, ami szintén fontos volt a sikerhez. Sótonyi edző minden játékosa dicséretet érdemel, hisz ez egy remek eredmény a legutóbbi szezonban hetedik otthonában, mely még Borbély kapus révén felnőtt válogatottal is rendelkezik.