Ünnepi, de könnyes pillanatokkal kezdődött a Kaposvári VK idei utolsó bajnoki mérkőzése, hiszen a találkozó előtt búcsúztatta a klub a versenysporttól visszavonuló Kovács Olivért. A napokban a negyvenedik születésnapját ünneplő hétszeres magyar bajnok vízilabdás a 2013/2014-es szezontól kezdve erősítette a KVK együttesét, amellyel a legnagyobb sikere egy Magyar Kupa bronzérem.

Kovács Olivér emlékezetes pályafutásához igazodva a Kaposvár egyértelmű célokkal vágott neki a mérkőzésének: megverni az Újpestet és az egykori játékostárs tiszteletére is begyűjtött három ponttal előre lépni a tabellán. A remek formában lévő somogyi pólósoknak erre minden esélyük megvolt, hiszen a fővárosi lila-fehérek még nem nyertek idegenben, sőt összesen is csak két győzelmet tudnak felmutatni. Igaz, azt az utolsó két mérkőzésen szerezték. Az előjelek így egyik oldalon sem voltak igazán rosszak, de mégis a hazaiak felé billent a mérleg nyelve. Az első negyedben azonban nem így alakult a játék képe, tegyük hozzá, ez nem is a kaposváriakon múlt. A negyedik percben ugyanis Damagoj Jajcinovic négy perces kiállítást kapott a játékvezetőktől, akik emiatt még büntetőt is ítéltek a vendégeknek. Az ötöst füttykoncert mellett értékesítette Bencz Rolf, amivel gyorsan ellépett két góllal az UVSE. Az ítélet ráadásul igencsak megfogta a Kaposvárt, amely négy percig emberhátrányban játszott, s igen könnyű gólokat kapott a játékrészből hátralévő percekben. A második etapban már megmutatta azt az arcát is a KVK, amellyel meccseket szokott nyerni, Csoma Kristóf parádézott a kapuban, elöl pedig Kacper Langiewicz két centergóljával, majd Mijic Dávid és Varga Bence találataival ledolgozta hátrányát, így kezdődhetett minden elölről.

A fordulást percekig váratott magára az újabb találat, melyet végül Ekler Zsombor révén a vendégek jegyeztek, de szinte azonnal jött a válasz Aleksa Petrovski kezéből. A hazaiak hiába találtak magukra, a vezetést semmilyen úton-módon nem tudták átvenni, csak futottak az eredmény után, ami a percek múlásával kezdett egyre idegőrlőbbé válni. Az utolsó felvonásnak is döntetlennel mentek neki a felek. Ekkor is folytatódott az addigi forgatókönyv: az UVSE megszerezte a vezetést, majd a nem azonos bírói mércével mért Kaposvár egalizált. Másfél perccel a lefújás előtt a már harmadik büntetőjét kapó és értékesítő UVSE karnyújtásnyira került a sikerhez, ami az előzetesek tudatában mindenképpen a bravúr kategóriájába sorolható, Kacper Langiewicz azonban gondoskodott arról, hogy az utolsó fél percre újra nyílttá váljon a kemény csatát hozó párharc. Az utolsó támadóidejét végig kijátszó Újpest kapufával zárta az akciót, így a Kaposvár számára maradt hét másodperc egy gyors támadásra. Surányi László időt is kért, hogy elmondja a taktikát, azonban a bírók a második labdaérintés után elvették a labdát a hazaiaktól.

A lelkes közönség támogatta kaposvári együttes bár csak egyszer tudott vezetni a találkozó során, de az egy pontnál azért többet érdemelt volna. Talán, ha hagyják játszani a csapatokat, más eredmény született volna.

Kaposvári VK–UVSE-Hunguest Hotels Tungsram 12–12 (1–4, 5–2, 3–3, 3–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 430 néző. Vezette: Marjay, Debreceni.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (2), Langiewicz (3), ifj. Berta J. (2), Mijic (1), Juhász-Szelei (1), Horváth Á. Csere: Vörös, Jajcinovic, Palatinus (1), Dobos D., Szabó Zs., Varga B. (2). Vezetőedző: Surányi László.

UVSE Hunguest Hotels Tungsram: Bisztritsányi – Belényesi (2), Ekler (3), Korbács, Bencz (3), Vámosi B. (2), Szentesi. Csere: Ionescu, Lehoczky (1), Eppel, Hegedűs Cs., Barics (1), Szécsi M. Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól emberelőnyből: 11/4, illetve: 8/3.

Gól ötméteresből: –, illetve 3/3.

Kiállítva, 4 percre: Jajcinovic (4. p.)

Kipontozódott: Juhász-Szelei (29. p.), illetve Korbács (32. p.).