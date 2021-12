– Azért is szeretem a szinkronúszást, mert egy csapat vagyunk és összetartunk, mindig számíthatunk egymásra – tette hozzá a Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület tagja. – Ez egy olyan sport, melyet nem mindenki tud űzni, ráadásul nagyon sokat kell gyakorolni és rengeteg energiát teszünk bele.

A tizenhat esztendős Vigh Lea sok nagy megméretésen vett már részt, ám van egy, amire különösen nagyon büszke. – Az idén bekerültem egy idősebb korosztályból álló együttesbe – elevenítette fel. – Velük a második helyet szereztük meg az országos bajnokságon, s ez az egyesület eddigi legjobb eredménye. Kettőezer-huszonegyben öt erőpróbán vettünk részt, legtöbbször csapattal indultam, de a szólót is kipróbálhattam, s ezüstérmet is nyertem. A csapattal többször is épphogy csak lecsúsztunk a dobogóról, de ahogy már fentebb említettem, összejött egy ezüstérem is.

Vigh Lea kiemelte, nagyon jó visszaemlékezni a közös utazásokra, amikor együtt énekelik és számolják a kűröket, ahogy arra is, amikor a verseny előtt utoljára átnézik a produkciónkat már fellépőruhában, sminkben és kész hajjal.

– Ilyenkor megfogjuk egymás kezét és abban bízunk, hogy hiba nélkül sikerül megcsinálni az előadást – hangsúlyozta. – Vannak természetesen vicces élményeim is, például mikor egy-egy emelés vagy dobás után hassal vagy arccal érkezünk a vízbe.

A fiatal tehetség szívéhez a legközelebb az idei gála áll. – A kedvencem a nyitóprodukció volt, amit direkt arra az eseményre raktunk össze és a Nagy pénzrablás sorozat ihlette meg – emlékezett vissza. – Ezt egy látványos kűrnek terveztük, sok emeléssel és dobással, izgalmas elemekkel.

Kiérdemelte a Gém Fruzsina-emlékdíjat is. – Ezt az elismerést az az utolsó évében lévő utánpótlás-korosztályú sportoló kaphatja meg, aki az adott évben a legszorgalmasabb, a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta, a legtöbb edzésen volt ott és nagyon jó csapatember – hangsúlyozta. – Én igazából nem is számítottam rá, nagyon meglepett, sok motivációt és egy visszajelzést is adott arról, hogy tényleg megéri az a rengeteg belefektetett munka.

Vigh Lea addig szeretné folytatni a pályafutását, amíg lehet, s mindig a maximumot próbálja kihozni magából. – Még az érettségi után és az egyetem mellett sem szeretném abbahagyni a szinkronúszást – mondta amolyan zárszóként.