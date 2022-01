– Egyértelmű cél a továbbjutás, szeretnénk a sorozatban a legtovább jutni – mondta Uros Bragar. Ennek megfelelő volt csapata teljesítménye is, amely nem kezdett ugyan jól (3-6), ám rendezte a sorokat és biztosan nyert, a fordulás után volt már tizenegy gólos előnyben is. Wald kiemelkedett a mezőnyből, a tizenhetedik perctől megkezdte a gólgyártást, és meg sem állt tízig, melyből hatot az első félidőben ért el. Ez a 10 szezoncsúcs tőle, még Danyi Gábor irányítása alatt, Dunaújvárosban volt egy 9 gólos bajnokija, ezt sikerült ezúttal túlszárnyalnia. A szélső ráadásul tíz kísérletből érte ezt el, vagyis nem volt rontott lövése! Az eredményességéhez nagyban hozzájárultak a kapusok, hisz találatai nagy részre indításból születtek, Vojnovic megint tíz felett volt, tizeneggyel zárt, megfogott két hetest is, egyet pedig Krasznai is. Úgy tűnik, a védekezés és a kapusteljesítmény rendben van, az eredményesség szempontjából a támadójáték minősége a meghatározó Bregar edző irányítása alatt.



A Vasas trénere szerint nekik a bajnokság a prioritás, ami nem jelenti azt, hogy feladták volna a kupameccset, viszont nem tudtak ilyen rövid idő alatt kétszer ugyanolyan szintre felpörögni. Nem tudták megismételni a három nappal korábbi, debreceni bajnokin nyújtott teljesítményüket, energiában nem voltak azon a szinten.



Vasas SC–Siófok KC 24–32 (10–16)

Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 100 néző. Vezette: Fekete, Tóth D.

Vasas: Kurucz – Imrei, Dmitrovic, Gaschler 3, Hadnagy, Szilovics 8, Szatmári 3. Csere: Zsigmond (kapus), Kajdon 4(2), Faragó 2, Pénzes 1, Sárkány 2, Ács, Leitner 1. Edző: Penszki Gergely. SKC: Vojnovic – Böhme 2, Janjusevic 5, Debreczeni-Klivinyi 2, Jezic 3, Holta 3, Puhalák 3. Csere: Krasznai (kapus), Juhász 1, Wald 10, Lapos, Such 3. Edző: Bregar Uros.



Kiállítások: 2(2), illetve 4(2) perc. Hétméteresek: 5/2(3/1), illetve –.

A NEKA elleni idegenbeli döntetlenjével a Békéscsaba, illetve a DVSC egri sikerével – a csabaiakhoz hasonlóan szintén NB I./B csoportos Eszterházy felett – már korábban biztosította helyét a legjobb nyolc között. A balatoniakkal egy időben az MTK-t búcsúztató Dunaújváros, a Mosonmagyaróvárt meglepetésre kiütő Kisvárda és Kozármislenyben nyerő Vác jutott még az ötödik fordulóba, melyben már bekapcsolódik a két Bajnokok Ligája-résztvevő, a Győr és az FTC is. A sorsolást a versenykiírás szerint február elsején tartják, a Győr és a Ferencváros kiemelt, vagyis egymással nem kerülhetnek össze. A balatoniak – szerencsés sorsolással – márciusban kiharcolhatják a májusi Magyar Kupa Final Fouron való részvételt.





Fotó: Németh A.