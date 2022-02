Kezdetét vette az NB II.-es sakkcsapatbajnokság tavaszi idénye és az Asztalos-csoportban a Sakk Egylet Nagyatád együttese az egyik legnagyobb rivális Baja otthonába utazott. Nem volt könnyű csapatot összeállítani a felfutó vírushelyzet árnyékában, de ennek ellenére a vendégek egy közepes erősségű gárdával érkeztek a mérkőzésre.

A játék egy gyors döntetlennel indult, de sajnos a két utolsó táblán elég gyorsan hátrányba kerültek az atádiak. Ezeket a partikat aztán elég gyorsan fel is kellett adni, így a Baja különösebb erőlködés nélkül két pontos előnyre tett szert. A mérkőzés felénél aztán úgy tűnt, hogy sikerül felzárkózniuk a somogyiaknak. Három játszma is döntetlennel fejeződött be, majd Szijártó András állhatott fel győztesen a tábla mellől. Ellenfele egyre nehezebben viselte a támadást és elfogyott a játékideje is. A következő pontot Gyugyi Péter írhatta be az eredményjelentő lapra, aki szépen játszotta túl ellenfelét.

Az időellenőrzés közeledtével érkezett aztán a hideg zuhany. Kőnig Balázs egy agyon nyert állásban elmélázott a legjobb lépés keresése közben, és két lépéssel az időkontroll előtt elfogyott az ideje. Ellenfele be is vallotta, hogy már éppen a játszma feladásán gondolkodott, amikor az ajándék győzelem az ölébe hullott. Sajnos nem volt még vége, mert a hatodik táblán is egyenlő állásban egy lépésben tisztet néztek el. A két pontos hátrányt látva Kondákor Márk elutasította ellenfele döntetlen ajánlatát és túlerőltette a partit, így ez a játszma is elúszott. A szépítés lehetősége végül az első táblára maradt, itt ugyan Vrban Mladen mindent megpróbált, de nem bírt fiatal ellenfelével. A játszma ötórás játékot követően döntetlennel zárult.

Összességében még azt sem lehet elmondani, hogy öldöklő küzdelem alakult volna ki. A két utolsó táblát leszámítva a bajaiak három ajándék pontot is kaptak, amivel különösebb erőlködés nélkül szerezték meg a csapatgyőzelmet. A vereség ellenére sikerült azért megőrizni a második helyet a táblázaton a Nagyatádnak.

Bajai SSC–Sakk Egylet Nagyatád 7,5–4,5

A nagyatádi győztesek: Szijártó András (5. tábla), Gyugyi Péter (7. tábla). Döntetlent értek el: Vrban Mladen (1. tábla), Máthé Gáspár (2. tábla), Horváth Attila (3. tábla), Mihalecz Attila (9. tábla), Bocska János (10. tábla).

A forduló további eredményei: Marcali VSZSE–Kármin Pécs SSE 8,5–3,5; Rácalmás-Királysakk–Komló BSK 7,5–4,5; Gárdony VSE–Decs 1990 5,5–6,5; Szentlőrinc–Kaposvári Bástya SE 8,5–3,5.

A bajnokság állása az ötödik forduló után:

1. Decs 1990 40,5 pont;

2. Sakk Egylet Nagyatád 35,5 pont;

3. Bajai SSC 34 pont;

4. Szentlőrinc 34 pont;

5. Komló BSK 30 pont;

6. Marcali VSZSE 28,5 pont;

7. Gárdony VSE 26,5 pont;

8. Kármin Pécs SSE 24,5 pont; Rácalmás-Királysakk 24,5 pont; Kaposvári Bástya SE 22 pont.

A következő fordulóban, melyet február 13-án 10 órától rendeznek, a Kaposvári Bástya SE a Sakk Egylet Nagyatádot fogadja, míg a Marcali VSZSE Szentlőrincre látogat.