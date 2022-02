A somogyi társulat – amelyet akkor még az argentin Ruben Wolochin irányított, most viszont az egykori kaposvári sikeredző, Demeter György (és fia, András) ül a kispadon – feltett szándéka, hogy Budapesten, egészen pontosan Újpesten visszavágjon a hazai vereségéért.

Igaz, hogy az NB I.-ből érkezett a Bp. Kistext SE, ám tavaly nyáron látványosan belehúztak, s a dobogóra is esélyes csapatok közé sorolták őket. Jól is kezdték a szezont, lévén az új játékosaik között volt a Fino-Kaposvártól érkezett válogatott Kalmár Ákos és az orosz center, Ilia Makarov, míg a legnagyobb név a Pénzügyőrrel bajnoki címet szerzett és kupagyőztes brazil Reffatti Da Costa Willian volt. Eleinte még jól ment a szekér – ekkor nyertek a Kaposvár Arénában 3–2 arányban a Fino ellen úgy, hogy az első két játszmát a házigazdák húzták be.

Utoljára még tavaly november 21-én tudtak nyerni a sereghajtó Dunaújvárosi KSE otthonában, utána viszont négy vereség következett. Különösen a legutóbbi hazai zakójuk volt fájó, mivel a Debreceni EAC csapatával nem boldogultak: hiába húzták be a nyitó játszmát, a másik hármat a vendég debreceniek gyűjtötték be. A fővárosi klub edzője, Weczera Csaba fel is állt a kispadról.

A jól szerepló Bp. Rákosmente Party.CO U21-es alakulatának a mestere, Bunda Olivér vette át az irányítást. Közben januárban csatlakozott hozzájuk a Rákosmentében játszott, még Kecskemétről jól ismert Török Roland, aki az időközben hazatért brazil Alexandro Gracia Vicentét váltotta a feladó posztján, s a szintén januárban érkezett ukrán Oleksandr Gryuktól is megváltak, akárcsak Jamil Ghazaltól. Így is van még három remek külföldi légiósuk.

– Nem is annyira a brazil Reffattira, hanem inkább a többiekre kell majd oda figyelnünk és kontroll alatt tartanunk– mondta Demeter György, aki ismét számíthat a marokkói centerre, Hamza Ouyachira, a bosnyák ütőgép Marko Milovanovics viszont a Bp. Kistext SE elleni, vasárnap 20 órakor kezdődő találkozót is kénytelen lesz kihagyni, mivel a vállsülése nem igazán akar javulni.

Egy edzőváltás általában fel szokta dobni a csapatot. Reméljük, ez most nem így történik, s ismét a vendégek örülhetnek majd a vasárnap esti budapesti találkozó után.

Az extraligás rangadót a 17 órakor kezdődő NB I.-es Bp. Rákosmente Party.CO–GLP Nyíregyháza összecsapás vezeti majd fel Újpesten a Szilágyi utcai röplabdacsarnokban, s a házigazdákat erősíti a RÖAK két korábbi játékosa, Fenyő Balázs és Tóth Máté is.