Igazi hatpontos rangadó vár a Kaposvári VK együttesére, amely a szegedi Tiszavirág uszodában ugrik majd medencébe szombaton 17 órakor. A somogyiak ugyanis a nyolcadik, míg a hazaiak a kilencedik helyről várják az összecsapást, egyaránt 21-21 ponttal a nevük mellett.

– A célunk, hogy elhozzuk a három pontot Szegedről – hangsúlyozta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – A győzelemre készülünk, de ezúttal is akadnak nehézségeink. A csapatból ugyanis ezúttal sem fogható hadra mindenki, de sajnos ez az évünk ilyen, bár tavaly sem volt jobb a helyzet ebből a szempontból. A pénteki edzésen kérdeztem is a játékosokat, hogy ki emlékszik arra, mikor tudtunk teljes kerettel kiállni legutóbb. Sajnos az eddigi tizenkilenc forduló során csak egyszer volt erre példa. Ez sajnos sem edzői, sem a csapat szempontjából nem túl jó. Ennek ellenére becsülettel felkészültünk a Szeged ellen, és próbáljuk a legjobbunkat nyújtani. Tudjuk, hogy két arca van a csapatunknak, ha olyan teljesítményt tudunk letenni az asztalra, mint a Pécs, vagy a BVSC ellen, akkor úgy gondolom, hogy elhozzuk a három pontot, melyre nagy szükségünk lenne. A két együttes ugyanis azonos pontszámmal áll, így aki nyer, az nagy lépést tesz a legjobb nyolc közé jutás felé, bár sok van még hátra a bajnokságból.

A kaposváriak ebben az évadban már kétszer is nagy bravúrt arattak idegenben, hiszen a Vasast és a BVSC-Zugló veretlenségét is elvették. Ezúttal pedig Szegedről térnének haza három ponttal. Az őszi fordulóban is a somogyi vízilabdázók örülhettek, ugyanis a Csik Ferenc Versenyuszodában 10–8-ra diadalmaskodtak. A szegediek jobbára saját uszodájukban gyűjtögetik a pontokat, hiszen a hét győzelmükből négyet is a saját közönségük előtt ünnepelhettek, de egyáltalán nem verhetetlenek otthon, amit nemrég a Miskolc is bizonyított.

