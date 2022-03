Ebben a felállásban az idei szezonban még nem láthattuk a Fino-Kaposvárt. Ezúttal Kiss Máté kapta a liberó szerepkörét, a csapatkapitány Bozóki Bence pedig a kezdőcsapatban kapott helyet, s visszakerült a kezdők közé Hubicska Patrik és a marokói Hamza Ouyachi is. A bosnyák Marko Milovanovics, a marokkói El Azhari Oussama és a saját nevelésű Fenyvesi Barnabás el sem utazott Debrecenbe.

Eleinte még a házigazda debreceniek vezettek, aztán 13–13-nál befogta őket a Fino. A nyitó játszmában a hálónál magasodó kubai légiós Sandoval Rojas José Antonio volt az úr, aki ekkor hat pontot jegyzett. A második játékrészben is a DEAC kezdett jobban, de gyorsan fordítottak a somogyiak. Sandoval és Ouyachi egyértelműen a légtér urai voltak, s Bögöly Gábor és Hubicska Patrik is folyamatos szőnyegbombázás alatt tartotta az ellenfél térfelét. A játszma hajrájában ugyan kétszer is egyenlített a debreceni egylet, ám végül ez a szett is a vendég, kaposváriaké lett. A harmadik, utolsó felvonást végig a Fino-Kaposvár irányította és uralta. Ebben a játékrészben a szerepkört váltott Bozóki Bence hatszor volt eredményes, s a 73 perig tartó ütközet végére is ő tett pontot. A brazil karmester, Garchet Hiago Antunes jól mozgatta a csapatársait, s Kiss Máté is jól megállta helyét liberóként.

Az már korábban eldőlt, hogy a férfi bajnoki elődöntő egyik részvevője a kupaezüstérmes GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika lesz, miután egymás után háromszor is verte az újonc Bp. Kistext SE együttesét. Szombaton este az is eldőlt, hogy a Barcika ellenfele a Fino-Kaposvár lesz. Az is biztos volt már korábban, hogy a másik elődöntőben a bajnoki címvédő és sorozatban harmadszor is kupagyőztes Bp. Épkar-Pénzügyőr SE helye biztos, miután a harmadik találkozón 3–2-re nyertek a sereghajtó Dunaújvárosi KSE otthonában. Hogy melyik együttes lesz az ellenfelük, az kedden este dől majd el a fővárosban, miután a MAFC-BME ugyancsak szombaton Kecskeméten tudott egyenlíteni.

Debreceni EAC–Fino-Kaposvár 0–3 (–21, –23, –21)

Debrecen, egyetemi sportcsarnok, 130 néző. Vezette: Adler, Tillmann.

Debreceni EAC: Tóth A. (3), Cesar (12), Remete (3), Fazekas B. (7), Bagics (7), Almora (10). Csere: F.Nagy B. (liberó), Magyar T. (–), Tar (–). Vezetőedző: Fodor Antal.

Fino-Kaposvár: Garchet (3), Bögöly (11), Sandoval (15), Hubicska (9), Bozóki (9), Ouyachi (8). Csere: Kiss M. (liberó), Radovics (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–2, 5–5, 10–9, 13–11, 13–17, 15–20, 19–24, 21–25 (24 perc).

2. játszma: 3–1, 3–6, 7–10, 12–15, 16–20, 19–20, 22–22, 23–23, 23–25 (24 perc).

3. játszma: 4–5, 8–10, 9–15, 13–15, 15–20, 21–25 (25 perc).