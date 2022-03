Két egykor sokkal szebb napokat is megélt klub találkozott egymással az egykoron rendre teltházas tatabányai Grosics Gyula Stadionban, amelyben ezúttal kicsivel több mint százan foglaltak helyet, mikor a Tatabányai SC, illetve a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói kifutottak a játéktérre a harmadosztályban. Ez a párosítás a mögöttünk hagyott évtizedekben sokkal nagyobb vízhangot kapott volna, igaz akkor mindkét együttes még az élvonalban vitézkedett. Napjainkra viszont újfent a harmadosztályból próbálja felépíteni magát mind a két nagymúltú klub.

A találkozó első percei igen jó iramban teltek, mindkét fél már a pálya első harmadában próbált labdát szerezni, de ebből még nem alakultak ki lehetőségek. Az első húsz perc legérdekesebb jelenete így az volt, mikor Nagy Tamás, a Rákóczi mestere egy papírdarabot adott át Gál Mátyásnak. Az, hogy pontosan mi állt rajta talán soha nem derül ki, de ezt követően a kaposváriak rögtön átálltak négy-négy-kettes formációra. A hadrendváltás bár némi lendületet adott a kaposváriaknak, de helyzeteket így sem jegyezhettünk fel. Csupán Kondor Kristóf megindulásánál lehetett volna némi keresnivalója a Rákóczinak, de a támadó nem tudta helyzetbe hozni Stefan Vladult, így oda lett a lehetőség. Illetve Kálmán Szilárd végezhetett el jó helyről, 18 méterről szabadrúgást, ami közel sem sikerült olyan jól, mint Sopronban. A másik kapu előtt viszont még ennyi sem történt.

A fordulást követően viszont szinte azonnal jött a gól. Szegleti Gergely ugyanis csak szabálytananul tudta megállítani Stafan Vladult, s mivel mindezt a tizenhatoson belül tette, büntetőt végezhetett el a Kaposvár. A labda mögé ezúttal is Mayer Milán állt, aki kíméletlenül lőtt a kapuba. A gól kifejezetten jót tett a mérkőzésnek, azonban sokáig nem örülhettek neki a somogyiak, hiszen hét perc elteltével Árvai Dániel kapott jó átadást, kicselezte Pogacsics Krisztiánt, majd a kapura lőtt, a gólvonal előtt pedig Gyürki Gergely segítette a hálóba a labdát. Nem roppantotta meg a gyors egyenlítés a Rákóczit, amely a következő negyed órában eldöntötte a három pont sorsát. Előbb ugyanis Grabarics Máté beadását Stefan Vladul fejelte öt méterről a bal alsóba, majd Mayer Milán vett át mellet egy beadást, majd fordulatból lőtt a kapu bal oldalába. A fölényét akár tetemessé is tehette volna a Kaposvár, azonban a hajrában már elszórakozta a helyzeteit, azonban ezúttal ez is belefért.

Tatabányai SC–Kaposvári Rákóczi FC 1–3 (0–0)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 160 néző. V.: Gáspár A. (Szalai D., Farkas G.).

Tatabányai SC: Kunsági – Klausz (Árvai, a 34. percben), Kovács I., Krupánszki, Székely E., Katona K. (Hoszpodár, a 81. percben) – Szegleti, Soltész, Letenyei (Módi, a 81. percben), Farkas Z. (Kocsis G., a 76. percben) – Gyürki. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Borbély Á., Gál, Harsányi, Czuczi – Mayer M., Grabarics (Orsós T., a 90. percben) – Kondor (Pintér N., a 65. percben), Kálmán Sz. (Szederkényi, a 90. percben), Bíró D. (Zólyomi, a 72. percben) – Vladul (Ekker, a 72. percben). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Gyürki (az 56. percben), illetve Mayer M. (a 49. percben – 11-esből és a 73. percben), Vladul (a 67. percben).

Sárga lap: Bekő (az 51. percben – kispadról), Krupánszki (a 89. percben).