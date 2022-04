A márciusi Orka Kupa után csupán másfél hetük volt felkészülni a Kapos Dynamic SE szinkronúszóinak a következő megméretésre, a XXX. Gyermek és Junior Országos Bajnokságra.

Nehezen indultak az edzések, hiszen a másfél hétből egy hétig a csapat fele beteg volt, ezért csak junior-kombinációskűrben indultak a versenyen, Több javítanivaló is volt a produkcióban, amiket mindössze három tréning alatt raktak össze a szinkronúszók lebetegedése miatt. A junior-kombinációskűr és a juniorcsapat is nehezítve lett; gyorsabbak az elemek, több a végrehajtásban nehezebb lábkombinációk és több alakzatváltás került a koreográfiákba, amelyek több pontot érnek, így növelve a produkciók nehézségi szintjét.

– A Duna Arénában rendezték az Ob-t, amelyet mi nagyon szeretünk, a gyerekek is jól érezték magukat – mondta Laski Vivien, a Kapos Dynamic SE vezetőedzője. – Viszonylag jók is voltunk, de voltak haladásbeli hibáink, ilyenkor mutatkozik meg a mindössze két pályán való edzés. Szinkronitásbeli hibáink vannak, amiket a Hungarian Openre mindenképp ki szeretnénk javítani, hiszen úgy gondolom, hogy bennünk van akár a dobogós helyezés is, igaz, nem rossz az ötödik hely sem, mivel összetettben az is pontszerző hely, de vagyunk ennél jobbak is.

– Orkán ügyesebbek voltunk, mivel ott a dobogó második fokára állhatunk fel a kombinációs kűrünkkel, de az Ob népesebb mezőnyt hozott és a lányok is jobban izgultak ezen a versenyen, hiszen nagyobb volt a tét is – fogalmazott a tréner.

A juniorkombináció tagjai: Gyöngyi Kinga, Forró Zsófia, Erdős Dorottya, Ihárosi Gréta, Tóth Hanna, Ress Csenge, Rigó Bianka, Vigh Lea, Schneider Nóra, Cebrat Athena. Csere: Erdős Borbála.

A következő megméretésük most hétvégén a XXX. Utánpótlás, Felnőtt és Masters Országos Bajnokság lesz, amelyen a felnőttduójukkal ugranak vízbe, ami nehezebb elemek által lett látványosabb produkció az Orka Kupa óta.