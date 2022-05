A csurgói gárdát még az ág is húzza, hiszen Krszmancsics kiválása után ezúttal Vasvárira sem számíthatott Baranyai Norbert, a Csurgó mestere.

Érdekes felállásban kezdett a Veszprém, hiszen Borbély a padon indította a mérkőzést és csak mezőnyjátékosokkal kezdődött a találkozó. De ez nem zavarta a hazai gárdát, hiszen nagyon hamar elhúztak az ellenfelüktől és már az első öt percben három góllal vezettek. A hazai alakulat kiválóan védekezett, elöl Gábor Marcell vitte a csapatot és szórta a gólokat.

A második játékrész nem idézte az elsőt és a hibákat kihasználva öt gólra zárkózott Éles József csapata. Természetesen a Csurgó sem hagyta magát és bő tíz perc után ismét nyolc góllal vezetett a hazai gárda. Ehhez kellettek Füstös védései is és egy-egy gól elöl. Egyre több volt a kihagyott helyzet, kimaradt ziccerek és eladott labdák tarkították az utolsó tíz percet, ezt pedig a veszprémi fiatalok könyörtelenül kihasználták. Baranyai mesternek a belső posztokon elfogytak az emberei, így a cseréknél csak egy játékossal számolhatott. Az utolsó három percben az amúgy is meleg csarnokban még forróbb pillanatokat hozott a találkozó, hiszen már csak két gól előny maradt. Azonban a veszprémiekből is sokat kivett a felzárkózás, s bár nagyot küzdöttek, nem sikerült a bravúr. A csurgói csapat győzelemmel hálálta meg a szurkolóinak az egész éves támogatást.

– Ma a szívünket is kiettük a pályára, szerettük volna győzelemmel zárni a bajnokságot a szurkolóink előtt. Nagy csatát vívtunk főleg a második félidőben, be-becsúsztak hibák, de okos játékkal itthon tartottuk a bajnoki pontoka, mondta Baranyai Norbert.

– Nagyon igyekeztünk, hogy az első félidőben begyűjtött hátrányt csökkentsük, és sikerült is az utolsó pillanatig nyílttá tenni a mérkőzést, fogalmazott Danyi Gábor a meccs után.

Csurgói KK–Fejér-B. Á. L. Veszprém 30–28 (19–12)

Csurgó, 700 néző. V.: Andorka, Hucker.

Csurgói KK: Füstös – Tóth Á 1 (1) , Borsos , Gábor M. 11, Rotim 4, Herceg 4, Kerkovits 1. Csere: Konyicsák (kapus), Gebhardt 1, Szeitl L. 1, Breuer, Vasvári, Krecic 5, Kovacsevics 1, Bazsó, Ács 1. Edző: Baranyai Norbert. Fejér-B. Á. L. Veszprém: Somogyi B. 4 Tóth P. 2 (1), Széles 7 , Vajda 1, Kristóf 4, Tóth J. 1, Seregi. Csere: Borbély, Miklós G. (kapus), Szmetán P. 1, Kurucz, Tóth M. 2 , Bugyáki, Hári 4 (1) , Szatmári 2. Edző: Éles József, Danyi Gábor. Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/2.



Fotó: Szabados Árpád