A kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda június elején újra egy nagyszabású versenynek ad majd otthont, ugyanis itt rendezik az ifjúsági országos bajnokságot.

– Komoly téttel bír az ifjúsági országos bajnokság, hiszen rengeteg korosztályos világversenyt rendeznek idén – mondta Virovecz Richárd. – Bízunk benne, hogy lesznek olyan úszóink, akik itt jogot szereznek az Európa-bajnokságon illetve az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való részvételre.

A somogyi egyesületek dobogós eredményei

400 m vegyesúszás, férfi. B: 1. Sárközi Szabolcs (KASI). C: 1. Kakuk Koppány (KASI). D: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI). Női, A: 3. Marton Kitti (KASI). B: 1. Turi Csenge (KASI), 2. Detrich Luca (Marcali). D 3: Gadányi Hédi (NivoMed).

1500 m gyorsúszás, férfi. B: 1. Bögözi Hunor (KASI). C: 2. Barna Balázs (Marcali). D: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Szabó Albert Zétény (Adorján).

800 m gyorsúszás, női. A: 1. Király Zsófi (KASI), 2. Bedi Boglárka (KASI). B: 1. Virág Emese (KASI), 2. Győrffy Lili Anna (Adorján), 3. Boruzs Bianka (KASI). C: 3. Pálca-Juhász Emese (KASI). D: 1. Gadányi Hédi (NivoMed).

200 m vegyesúszás, férfi. D: 2. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Detrich Viktor (Marcali). Női, A: 2. Király Zsófi (KASI), 3. Kovács Nóra (KASI). B: 1. Virág Emese (KASI), 3. Turi Csenge (KASI). D: 3. Gadányi Hédi (NivoMed).

50 m gyorsúszás, férfi. B: 1. Szombathelyi Péter (KASI), 3. Kovencz Áron (Adorján). C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). D: 3. Ságvári Ádám Károly (KASI). Női, A: 1. Kovács Nóra (KASI), 3. Szántó Réka (KASI). B: 3. Győrffy Lili Anna (Adorján). C: 3. Pálca-Juhász Emese (KASI).

100 m mellúszás, férfi. B: 2. Patakfalvi Áron (KASI). C: 3. Roznik Patrik (KASI). D: 2. Lipák Barnabás (Adorján). Női. A: 3. Halmai Blanka (KASI). B: 2. Detrich Luca (Marcali), 3. Boruzs Bianka (KASI). C: 3. Balán Csenge (Adorján). D: 1. Gadányi Hédi (NivoMed), 2. Erős Karolina (NivoMed), 3. Németh Aliz (Marcali).

50 m hátúszás, férfi. B: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Sárközi Szabolcs (KASI). C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). Női, A: 3. Szántó Réka (KASI). B: 1. Virág Emese (KASI).

200 m gyorsúszás, női. A: 1. Király Zsófi (KASI). B: 1. Győrffy Lili Anna (Adorján).

100 m pillangóúszás, férfi. B: 2. Szombathelyi Péter (KASI). Női, A: 2. Halmai Blanka (KASI). B: 2. Turi Csenge (KASI). C: 3. Türgyei Dorka (Adorján). D: 1. Bátori Csilla (KASI), 2. Gadányi Hédi (NivoMed).

200 m hátúszás, férfi. B: 1. Sárközi Szabolcs (KASI), 2. Vince Marcell (Adorján). D: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). Női, B: 1. Virág Emese (KASI). D: 2. Németh Aliz (Marcali), 3. Borbély Imola (NivoMed).

100 m gyorsúszás, férfi. A: 2. Lengyeltóti Bence (Adorján). B: 3. Szombathelyi Péter (KASI). C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). D: 3. Ságvári Ádám Károly (KASI). Női, A: 1. Kovács Nóra (KASI), 2. Király Zsófi (KASI). B: 2. Győrffy Lili Anna (Adorján), 3. Virág Emese (KASI). D: 2. Gadányi Hédi (NivoMed).

50 m mellúszás, férfi. B: 2. Patakfalvi Áron (KASI). C: 3. Roznik Patrik (KASI). D: 1. Lipák Barnabás (Adorján). Női, A: 2. Halmai Blanka (KASI). B: 3. Detrich Luca (Marcali). C: 2. Balán Csenge (Adorján).

100 m hátúszás, férfi. B: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Sárközi Szabolcs (KASI). C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). D: 3. Ságvári Ádám Károly (KASI). Női, B: 1. Virág Emese (KASI). D: 2. Gadányi Hédi (NivoMed), 3. Németh Aliz (Marcali).

50 m pillangóúszás, férfi. B: 1. Szombathelyi Péter (KASI). Női, A: 1. Kovács Nóra (KASI), 2. Halmai Blanka (KASI). B: 1. Turi Csenge (KASI), 2. Detrich Luca (Marcali). D: 3. Bátori Csilla (KASI).

200 m mellúszás, férfi. B: 2. Patakfalvi Áron (KASI). C: 3. Roznik Patrik (KASI). D: 2. Lipák Barnabás (Adorján). Női, A: 3. Bedi Boglárka (KASI). B: 1. Detrich Luca (Marcali). C: 3. Balán Csenge (Adorján). D: 1. Erős Karolina (NivoMed), 2. Németh Aliz (Marcali), 3. Klujber Hanna Napsugár (NivoMed).

200 m pillangóúszás, férfi. B: 2. Sárközi Szabolcs (KASI). Női, B: 1. Turi Csenge (KASI). C: 2. Horváth Zsófia (NivoMed). D: 1. Bátori Csilla (KASI).