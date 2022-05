A Komló otthonában hatalmas bravúrral, igazi csapatjátékkal kerültek a bajnoki pontok Somogyországba a férfikézilabda NB I. újabb fordulójában.

Nem a legjobb előjelekkel indult a Csurgó a Komló otthonában, hiszen a szövetség öt mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta a csapat irányítóját, Mladen Krszmancsicsot, akit így a hátralévő mérkőzésekre elveszítettek.



A találkozó Füstös bravúrjaival indult, ennek ellenére a Komlónál volt az előny, de ezt szerencsére hamar sikerült ledolgozniuk Borsoséknak. A csapatok fej fej mellett haladtak, senkinek nem sikerült előnyt kiharcolnia. Először 10-11-nél volt az előny a csurgóiaknál, hiszen az egész találkozón kiválóan játszó Rotim bevette Pásztor kapuját. Sajnos a végjáték nem úgy sikerült, ahogy Baranyai mester tervezte, hiszen kettős emberhátrányba került a csapata és ezt a Komló könyörtelenül kihasználta, így egygólos előnyről várhatta a folytatást Kilvinger Bálint csapata.

A második félidőt jól kezdte a vendéggárda, Herceg kétszer is eredményes volt és Krecic is betalált, így ismét a Csurgónál volt az előny. Ez olyan lendületet adott a csapatnak, hogy innen minden sikerült. Gábor Marcell is szórta a gólokat és gyorsan három gól lett az előny. A kapuban mind a két fiatal kiválóan teljesített ezzel hozzájárulva a sikerhez. Természetesen a Komló otthonában nem szabad kiengedni egy pillanatra sem, és így volt ez most is. A végjátékban zárkózott a Komló, és sikerült egalizálniuk. Baranyai mester időt kért, ami után Borsos és Herceg is betalált, így sikerült a hatalmas bravúr.



SPORT36-Komló– Csurgói KK 29–30 (14–13)

Komló, 1000 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B.

SPORT36-Komló: Pásztor I. – Vaskó 2, Zobec 1, Melnyicsuk, Jóga 5, Jerkovic 3, Orbán 3. Csere: Granic (kapus), Szöllősi O., Grünfelder, Szunajko F. 3, Takács B. 4(2), Radic 1, Urbán 2, Hoffmann 5(1). Edző: Kilvinger Bálint. Csurgói KK: Füstös Á. – Tóth Á. 4 (2), Krecic 8, Kerkovits, Borsos 1, Rotim 1, A. Kovacevic 3. Csere: Konyicsák (kapus), Gábor M. 7, Herceg 3, Szeitl L. 2, Ács P. 1, Vasvári. Edző: Baranyai Norbert.



Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–3. 15. p.: 6–6. 24. p.: 10–8. 34. p.: 15–17. 46. p.: 21–25. 60. p.: 29–29. Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 2/2.

Kilvinger Bálint: – Sok hibával, lassabban és fegyelmezetlenül kézilabdáztunk, de az utolsó pillanatig küzdöttünk. Nem sikerült győznünk, de még vannak fontos találkozóink, amikre teljes erőbedobással készülünk. Baranyai Norbert: – Ezer sebből vérzünk, a héten még kaptunk egy eltiltást is, utolsó erőinket mozgósítottuk. A szív diadalmaskodott, igazi csapatként működtünk, és sikerült győznünk. Huszár H.





Fotó: Szabados Árpád